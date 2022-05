En mann i 40-årene er siktet for grov kroppskrenkelse med alvorlig følge etter hendelsen som skjedde på en privatadresse i nærheten av Lyngdal sentrum i Agder.

– Politiet har et godt bilde av hva som har skjedd, sier politiadvokat Liv Versland Seland til NRK.

Det var flere vitner til hendelsen.

Ifølge politiadvokaten kan det bli behov for nye vitneavhør. Derfor vil hun ikke si noe detaljert om hendelsesforløpet.

Erkjenner ikke straffskyld

Politiet vil ikke gå inn på hva den siktede mannen har forklart i avhør. Han ble avhørt fredag kveld og deretter siktet for grov kroppskrenkelse.

Han erkjenner ikke straffskyld.

Det er ingen familierelasjon mellom den døde og den siktede, men de kjente hverandre fra før.

Lørdag opplyste politiet at det ikke er noe som tyder på at det er brukt noen gjenstander eller våpen under hendelsen.

Politiadvokat Liv Versland Seland prøver å finne ut av hvorfor en mann i 60-årene er død. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

En mulig sykkelulykke sentral i saken

Mannen i 60-årene skal obduseres for å kartlegge dødsårsaken.

– Det er for å få mest mulig klarhet i dødsårsaken, sier Seland.

Politiet har nemlig fått opplyst at han var utsatt for en sykkelulykke tidligere samme dag.

Ingen har sett denne ulykken, men vitner sier til politiet at de har hørt at det hadde skjedd en slik ulykke.

Siktede ble løslatt

Mannen i 40-årene ble løslatt etter politiavhøret fredag kveld.

– Han forklarte seg om hendelsen og det var da ingen grunn til å fengsle ham sier Seland.

Ut fra opplysningene politiet sitter inne med, mener de det ikke er grunn til varetektsfengsling.

Avventer obduksjon

– Obduksjonen av avdøde skjer så fort det lar seg gjøre. Informasjonen derfra er viktig. Og det er sentralt å få på plass om avdøde var i en sykkelulykke, som kan ha gitt ham skadefølge, sier Liv Versland Seland.

Mannen i 60-årene døde på Flekkefjord sykehus i ettermiddag.

De pårørende er varslet, ifølge politiet.