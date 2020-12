Mann i 30-årene siktet for drap i Ørjan-saken

Mannen i 30-årene ble pågrepet tirsdag formiddag. Han har tidligere vært inne til avhør som vitne i saken.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser.

– Etterforskningen har pågått over lang tid. Nå har vi pågrepet en person fordi det er skjellig grunn til mistanke om at han har hatt noe med dette dødsfallet å gjøre, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt til NRK.

Hun ønsker ikke å si noe om siktede har en relasjon til Solum.

Solum ble funnet død i Steinsåsgruvene i Arendal i mai. Da hadde han vært savnet i to måneder.

Personen som er pågrepet er siktet for drap eller medvirkning til drap på Solum.

– Den siktede er kjent for politiet fra før, og har vært avhørt som vitne i saken, sier Bruvoll.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Flere personer av interesse

24-åringen ble funnet under vann i en av gruvesjaktene i de gamle jernmalmgruvene på Steinsås.

Gjennom den flere måneder lange etterforskningen har politiet hele veien hatt tre hypoteser om hva som skjedde med Solum: selvdrap, ulykke eller en kriminell handling.

24-åringen ble sist sett ved Bratthenget i Arendal i mars. Foto: Privat

For to uker siden gjorde politiet det klart at hypotesen om at en alvorlig kriminell handling hadde skjedd, var blitt styrket.

Da var det flere personer som var «av særlig interesse» for politiet.

Gruvene ligger midt i et boligområde. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Har fått flere tips

Politiet har ved to ulike anledninger bedt publikum om hjelp i saken. Det har resultert i flere tips de siste ukene.

Politiet har også den siste tiden gjort finsøk i basestasjoner i området for å kartlegge mobilaktiviteten i området.

Obduksjonsrapporten viser at Solum trolig døde av drukning. Politiet har bedt om en ny rapport med flere detaljer.

Rapporten er klar, men politiet har foreløpig ikke gått gjennom den, sier Bruvoll til NRK.