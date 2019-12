Den siktede ble pågrepet natt til tirsdag. Han mistenkes for å ha drept en eldre mann i en kommunal bolig i Kristiansand.

Mannen er straffedømt 11 ganger - senest i november i år. Den siste dommen ble avsagt for to uker siden.

I Kristiansand tingrett ble han dømt til for grov vold og drapstrusler mot en kvinne. I dommen går det fram at kvinnen bodde hos 60-åringen i juli i påvente av at hun skulle flytte inn i en ny bolig. Etter bare to dager i mannens hjem ble hun utsatt for voldsepisoden.

«Nå dreper du meg»

Mannen er dømt for å ha slått kvinnen med stor kraft og truet med å kaste henne utfor en veranda.

«Halstaket medførte at fornærmede ikke fikk puste og hun fikk dødsangst. Hun klarte å si «Nå dreper du meg», og tiltalte slapp da taket» står det i dommen.

Kvinnen klarte til slutt å flykte ut av boligen sammen med hunden og katten sin.

Etterforskningen viste at de mange slagene påførte kvinnen smerter og en rekke blodutredelser og hudavskrapninger. Volden hadde karakter av mishandling, mente retten som dømte mannen til å betale 20.000 kroner i oppreisning til offeret.

Mannen nektet straffskyld under rettssaken, men retten trodde ikke på hans forklaring. Dommen ble satt til 120 dagers fengsel.

60-åringen er også tidligere dømt for lignende voldshendelser.

Den drapssiktede 60-åringen ble påtruffet av politiet på stedet hvor offeret ble funnet drept. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Knivstukket i halsen

I januar i år ble han dømt for to drapstrusler og tre voldsepisoder.

Ved det ene tilfellet truet han offeret med en tapetkniv og uttalte at han skulle kutte av halsen på vedkommende. Offeret hadde da gått i mellom den nå drapssiktede mannen og to tenåringsgutter.

Ved en annen anledning tok han kvelertak på en mann mens han sa flere ganger at han skulle drepe vedkommende. For samtlige forhold i rettssaken ble mannen dømt til fire måneders fengsel.

Den siktede mannen omtales som en sentral person i Kristiansands rusmiljø.

I 2004 ble han dømt til ett års fengsel for å ha knivstukket en person i halsen og brystet.

I dommen kom det fram at skadene på offeret var livstruende uten en rask operasjon. Siktede ringte selv AMK-sentralen slik at offeret raskt fikk hjelp og overlevde.

NRK har foreholdt politiet opplysningene fra tidligere dommer. Politiadvokat Hellek Rue ønsker ikke å kommentere dette.

– Vi tar sikte på å gjennomføre et avhør når mannens forsvarer er på plass.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent. Politiet har så langt vært sparsomme med opplysninger. Foto: Tor-Erik Schrøder / NTB/Scanpix

Bråk på stedet

NRK har også vært i kontakt med naboer til stedet hvor drapet skal ha skjedd i natt. De forteller at det har vært mye bråk i og rundt boligen.

– Jeg har mange ganger våknet av at folk roper, slår og sparker i dører og i vegger, sier naboen.

Advokat Kjetil Sørensen representerer den nå drapssiktede 60-åringen. Han har også tidligere forsvart mannen. Sørensen har ennå ikke hatt møte med sin klient og ønsker ikke å kommentere saken.

– Min klient er ennå ikke avhørt. Derfor er det ikke mulig å si noe om skyldspørsmålet, sier Sørensen.

Politiet har foreløpig ikke villet kommentere om det er en relasjon mellom den drapssiktede mannen og avdøde.

– Det er en del av etterforskningen, og et tema som blir tatt opp med siktede.