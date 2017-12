Mann (38) dømt til 16 års fengsel for Åmli-drapet

Mannen må videre betale svogerens foreldre 200.000 kroner hver i oppreisning, men ble frifunnet for kravet om å betale erstatning til avdødes dødsbo, ifølge dommen fra Aust-Agder tingrett. Det var Agderposten som først omtalte dommen. Dommen er i samsvar med aktors påstand.

48-åringen ble funnet drept på gården til den dømte 38-åringen. Oppe i høyre hjørne har politiet merket funnstedet med en pil og tallet 6. Foto: Politiet

Nektet straffskyld

Under rettssaken nektet mannen straffskyld for drap. Han hevdet han hadde skutt svogeren i nødverge, noe retten altså ikke trodde på.

– Drapet ble begått i frustrasjon og sinne og var et oppgjør i et kriminelt miljø, hvor tiltalte på forhånd hadde bestemt seg for å bruke våpen dersom det oppsto problemer, skriver sorenskriver Anne Gro Kleven i dommen.

Retten mener videre at måten drapet ble begått på er straffeskjerpende, blant annet at 38-åringen dro den døende etter armen mellom fire og fem meter.

– Videre er tiltaltes handlemåte med skjending av liket og forsøket på å skjule forbrytelsen skjerpende, står det videre i dommen.

38-åringen skal ha brukt denne minigravaren til å grave ned svogeren. Foto: Politiet

Parterte liket

38-åringen kom dessuten med drapstrusler overfor dem som kom til stedet kort tid etter drapet, onsdag 23. november i fjor, noe som også ble ansett som skjerpende.

38-åringen skal ha skutt svogeren sin to ganger med en revolver, før han etterpå ved hjelp av en skalpell skar ut en kule. Deretter skal han ha partert liket før han kjørte det til en myr med en minigraver noen hundre meter fra sitt eget hus og gravde ned kroppsdelene.

Det tok imidlertid tre måneder før politiet slo til mot Åmli-mannen. Både 38-åringen og samboeren hans ble pågrepet 14. februar. Kvinnen ble imidlertid løslatt i mai og siktelsen for medvirkning ble frafalt i oktober.

Det er foreløpig ikke kjent om dommen ankes.