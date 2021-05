Mange steder i landet startet russefeiringen natt til 1. mai. Politiet har hatt en travel natt med å følge etter russen til ulike samlingssteder, roe ned bråk og se til at smittevernet ble overholdt.

Etter det NRK kjenner til har ingen russ blitt bøtelagt for brudd på smittevernreglene.

– Det har vært mye russ ute. Vi har hatt jevnt med oppdrag gjennom natta, men har ikke bøtelagt noen, hverken for brudd på smittevern eller ordensforstyrrelser, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Russ i Arendal som feirer natt til 1. mai. Foto: Privat

I hans distrikt har politiet hatt særlig mange oppdrag i Kristiansand, Arendal og Grimstad.

Russepresident Andrea Lunde Bergman ved KKG i Kristiansand sier politiet møtte opp der de samlet seg, men at det aldri ble dårlig stemning.

– Det har gått greit i natt. Russen kjørte til ett sted og når det ble for mange der og politiet kom, kjørte man videre. Da det ble for mange der igjen, kom politiet og så flyttet man seg.

– Det ble kanskje litt store samlinger, men jeg opplevde ikke noe dårlig stemning mellom politiet og russen. Det er bra at de passer på, sier Lunde Bergman.

For mange samlet

Russen ruller med sin kohort, men når bilene og bussene samles på parkeringsplasser eller andre møteplasser, blir det å regne som et arrangement. I Agder var på det meste 10–12 russebiler samlet og en stor parkeringsplass ble etterhvert stengt av politiet.

– Vi har oppsøkt russen for å informere og minne om smittevern. Vi har hatt mange oppdrag, men ikke uhåndterbart. Og det er ikke bare russen som har vært ute, vi må ikke bare skylde på dem, sier Arnesen.

Øst politidistrikt opplyser at de i natt har håndtert svært mange meldinger om festbråk, høy musikk, ansamling av russ og mulige brudd på smittevernbestemmelsene i Oslo og Viken. Men heller ikke her har noen blitt bøtelagt for brudd på smittevernreglene i natt.

– Forholdene har stort sett blitt løst ved muntlige pålegg og henstilling om ro, tvitrer politiet.

I Trondheim feiret russen på Marinen. Her var rundt 100 russ samlet, uten at det oppstod bråk av noe slag, ifølge politiet.

Bare ett sted i Vestfold og Telemark ble en russefest dempet i natt. Det var på Skjevika i Sandefjord, der 300 russ var samlet. Politiet beskriver natta som relativt rolig.

– Godt samarbeid med russen

Politiet på Voss har hatt flere patruljer ved et russearrangement i sentrum i natt, men fikk likevel en del klager på støy og fyll.

I Sogndal sentrum var det ifølge politiet tilløp til slagsmål mellom russegrupper, men stort sett god stemning.

På Klokkerhagen i Mo i Rana tok russen selv kontakt med politiet for å be om hjelp, da flere mindreårige ungdom kom på russecamp og ble overstadig ruset.

Også i Bodø, Mosjøen, Sortland, Mo i Rana og Brønnøysund har politiet måttet ta hånd om rusa mindreårige i natt. Nordland politidistrikt melder imidlertid at de har hatt et godt samarbeid med russen, og ingen store utfordringer.

Møre og Romsdal politidistrikt opplyser at de i natt har løst opp noen russesamlinger, men at natta stort sett har vært rolig.

– Vi har hatt en god dialog, og russen har spilt på lag slik at samlingene der det har vært for mange folk har blitt løst opp. Det har nok vært litt liv, men ingen har fått reaksjoner som følge av uvettig festing, sier operasjonsleder Sindre Molnes.

Vil ikke ødelegge for samfunnet

Russepresident i Tvedestrand Alise Fossing Stebekk sier hun og russegruppa hennes «Worth the wait 2021» tar smittevern på alvor og holder seg med sin kohort i bilen.

Russepresident Alise Fossing Stebekk i Tvedestrand og russegruppa hennes «Worth the wait 2021» i bilen sin. Foto: Privat

Hun har vært i kontakt med russepresidentene i nabokommunene og blitt enige om at russen skal holde seg i egen kommune for å unngå smittespredning.

Russen er flere steder oppfordret til å utsette feiringen til 17. mai. I Tvedestrand er de bedt om å vente til 12. mai.

– Fram til 12. mai skal vi være veldig forsiktige og holde oss i vår egen kohort. Jeg kjenner alle russene i kommunen, så det er greit å si fra. Vi vil ikke ødelegge for resten av befolkningen og resten av russetida med å ikke bry oss om reglene nå, sier Fossing Stebekk.

Hun håper folk er flinke til å følge reglene, slik at smittetrykket går ned og at russen kan få flere og større treff senere i vår.