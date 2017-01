Mange ble bortvist

Kristiansand, lørdag kveld: Politiet melder om fyrverkeri både på Søm og på Lund, og mener det er på tide at foreldre sikrer fyrverkeriet. – For fristende for ungdommen, skriver politiet på Twitter.

Kristiansand, kl. 22.28: Mann (48) bortvist da han kastet mat rundt seg inne på rutebilstasjonen.

Arendal, kl. 22.33: Hovedredningssentralen sender ut redningsskøyta etter melding om at en nødrakett er sett mellom Tromøy og Eydehavn.

Kristiansand, kl. 22.57: Mann (26) anmeldes for kjøring uten førerkort. Godt kjent for å ha gjort det samme tidligere. – Det er noen som aldri lærer, skriver politiet på Twitter.

Arendal, kl. 23.29: Melding om brann i bu/uthus på Tromøy. Brannvesenet rykker ut og brannen er slukket etter kort tid.

Arendal, kl. 00.04: Tre unge gutter bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse.

Arendal, kl. 00.50: Politiet demper en fest i et privathus i Botterkjerr.

Farsund, kl. 01.21: Mann i 20-åra bortvises fra et utested i sentrum, på grunn av ordensforstyrrelse.

Kristiansand, kl. 02.24: Mann (40) bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse.

Kristiansand, kl. 02.28: To kvinner bortvist fra sentrum pga. ordensforstyrrelse.

Arendal, kl. 02:43: To menn bortvises fra sentrum pga. ordensforstyrrelse.

Kristiansand, kl. 02.47: Mann i 20-årene anmeldes for urinering på offentlig sted ved rutebilstasjonen.

Arendal, kl. 03:07: Kvinne anmeldes for urinering på offentlig sted.