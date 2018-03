Mange kjører med lys innstilt på «auto», og dermed bare med kjørelys fremme.

Nils Sødal i NAF sier mange ikke vet når lysene er tent og når de ikke er det.

– I mange biler fra 2012 og fremover gir innstillingen «0» kun lys foran, innstillingen «auto» gir lys foran, og lys bak dersom det er mørkt. Innstillingen «skru på lys» gir lys både foran og bak hele tiden, sier Sødal.

Med lysene på «auto» tennes altså baklys om man kjører inn i en tunnel, men ikke i snøføyka.

Flere ulykker på Sørlandet de siste dagene kunne trolig vært unngått dersom bilen foran hadde synlige baklys. Tildekket av snø ble mange biler nesten usynlige i snøføyka.

Dårlig sikt på E18 i Aust-Agder i snøføyka onsdag. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Kan bli bøtelagt

Statens vegvesen og UP-sjef Øystein Krogstad på Sørlandet har gått ut med en advarsel til bilister.

– Folk kjører biler kun med lysene på foran, og ikke lys bak. I denne snøføyka ser du rett og slett ikke bilen foran før det er for sent. Dermed blir det flere påkjørsler bakfra, slik som vi har sett mange av denne uka, sier Krogstad.

Krogstad sier at selv om det finnes et EU-direktiv som sier at baklys ikke er påbudt, vil bilister kunne bli bøtelagt dersom de kjører med baklysene skrudd av på dager som onsdag.

Distriktssjef i UP, Øystein Krogstad. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Skyldes EU-regler

NAF etterlyser særregler for baklys på norske biler.

– EU-direktivet som kom i 2012 overkjører den norske kjøretøyforskriften som sier at det skal være baklys når vanlige kjørelys er skrudd på, sier Nils Sødal i NAF.

Nå bør flere land i Norden gå sammen om å endre reglene slik at baklys blir påbudt i alle fall landene lengst nord, mener han.

– Det er vanskelig å ta opp kampen mot EU. Men dersom Norge, Sverige og Finland slår seg sammen og legger trykk på EU kan det hende vi når inn. Vi har jo et litt annet klima enn resten av Europa, sier Sødal.