Malte kunstverk i feil blåfarge – mener kommunen brøt åndsverkloven

Den avdøde kunstneren Kjell Nupen, som stod bak fonteneparken, var kjent for sin karakteristiske mørkeblå farge – ofte omtalt som «Nupen-blått».

I sommer ble imidlertid den mørkeblå fargen i fontenen erstattet med en turkisblå farge av parkvesenet.

Det har skapt reaksjoner.

– Vi synes at dette er en trist sak, og vi mener at dette er et brudd på åndsverkloven, sier kona til den avdøde kunstneren, Aino Ilkama.

Nupenparken ble innviet i Kristiansand sentrum i 1991, i anledning Kristiansand bys 350-årsdag. Her med den lyseblå fargen parkvesenet i Kristiansand har malt den i. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

– Brudd på åndsverkloven

Juridisk rådgiver Kristine Farstadvoll i den norske opphavsrettsorganisasjonen for billedkunstnere, BONO, bekrefter at Nupens familie har meldt inn saken til dem.

– Så vidt vi kan se er dette et brudd på åndsverkloven ettersom rettighetshaver ikke har gitt samtykke til kommunen om å skifte farge på bassenget. Alle slike endringer må ha samtykke, sier Farstadvoll.

BONO har sendt brev til kommunen, der de ber om svar på når fontenen får tilbake sin opprinnelige farge.

– Nå avventer vi tilbakemelding.

Farstadvoll understreker at Nupens fargevalg i fonteneanlegget, som har en prislapp på 7,3 millioner kroner, ikke var tilfeldig.

– Intensjonen bak den mørke fargen var at bassenget skulle se dypere ut. Kunstverkets karakter endres når det endrer farge. I tillegg skulle det skjule tekniske installasjoner, sier hun.

Slik så fargen i fontenen i Kristiansand opprinnelig ut. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Respektløst

– Dette har blitt et svømmebasseng og ikke et kunstverk. Det er helt grusomt, sier gallerieier i Galleri Bi-Z, Bernt Bisseth.

Bisseth, som kjente Nupen personlig, mener valget av den lyseblå fargen er respektløst overfor kunstneren.

– Gjennom hans 40 års lange kunstnerskap har jeg aldri sett denne svømmebassengblå-fargen i noen av kunstverkene hans. Nupen var en mester i blåfarger og man må ha respekt for hvilken farge han valgte selv, sier Bisseth.

Hallerieier Bernt Bisseth i Galleri Bi-Z mener kommunen må rydde opp, etter at Nupen-anlegget ble malt i en annen blåfarge enn den hadde originalt. Foto: Anne Wirsching / NRK

Legger seg flat

Parksjef Aase M. Hørsdal i Kristiansand kommune, forteller til NRK at fargevalget skulle gjøre bunnen mer synlig for glasskår og andre ting som ikke skal være der.

– En lys farge gjør det lettere for dem som leker og bader der og man kan se hva som er i bassenget. Men jeg har skjønt at dette er en litt feil farge og vi legger oss helt flate, sier Hørsdal.

Hørsdal sier de skal rette opp fargen og hun lover at det ikke skal skje igjen.

Maler og grafiker Kjell Nupen (1955–2014) var utdannet ved utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og ved Staatliche Kunstakademie i Düsseldorf, Tyskland.

Han utførte et betydelig antall offentlige utsmykningsoppdrag i inn- og utland, og er representert ved en rekke museer og samlinger.

«Nupen-blått» var ifølge kunstneren selv et uttrykk for at han hadde fått lov til å stå og file på én farge, eller en klang, i 40 år.