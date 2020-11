Må velge mellom hus eller pus

Katten Sara smyger seg rundt Elin Haugstoga. De to er mye alene i leiligheten.

– 80 prosent av livet blir tilbrakt på sofaen, sier Haugstoga. Hun er uføretrygdet som følge av helseutfordringer.

Haugstoga flyttet inn i Ramsdalen borettslag i Tvedestrand i 2016. Da hadde hun med seg katten Sara på flyttelasset. I borettslaget er det imidlertid forbudt med dyr. Derfor gikk hun til fastlegen for å få dokumentert kattens positive helseeffekter.

– Katten Sara betyr absolutt alt for meg, sier matmor.

Haugstogas fastlege skrev en erklæring hvor det går fram at katten virker beroligende på matmor, og at den gir høyere livskvalitet.

Men til tross for denne attesten ble søknaden om dyrehold avslått av borettslaget.

Dommen

Saken endte dermed i retten. Haugstoga tapte saken mot borettslaget. I dommen går det fram at hun ikke kan ha katt.

Haugstogas argumenter holdt ikke i retten.

– På grunn av legeerklæringen regnet jeg med at jeg ville møte forståelse for katteholdet.

Nå må matmor betale saksomkostningene. De er på 120 000 kroner.

Ulemper for borettslaget

Torleiv Drangsland er advokat for Ramsdalen borettslag. Han viser til dommen.

– Retten er kommet til at hennes gode grunner må vike for de ulempene det medfører for andre, sier Drangsland.

Han ramser opp ulempene:

– Graving i blomsterbed, avføring, urin og lukt som beboerne oppfatter som skjemmende, sier advokaten.

Advokat Torleiv Drangsdal sier at retten mener ulempene med katta er større enn Haugstogas gode grunne til å ha katt. Foto: Leif Dalen / NRK

Flere dyreeiere i borettslaget

Harald Salte bor i samme borettslag. Han har hund og er nå frustrert.

– Jeg har ei bikkje som jeg ikke kan ha. Da må andre ta seg av bikkja, forteller Salte.

Lesere av Tvedestrandsposten har engasjert seg i saken. Nå er det satt i gang kronerulling for å støtte Elin Haugstoga.

Distriktslederen i Huseiernes Landsforbund, Cecilie Thorbjørnsen er overrasket.

– Jeg er overrasket over utfallet i dommen. I utgangspunktet bør styret opptre veldig varsomt når det foreligger legeerklæring. Slike saker bør være unødvendig for rettsapparatet, mener Thorbjørnsen.