Må stenge kranene - full fest på loftet

Hushovd eier flere utsteder i Grimstad. Etter at helsemyndighetene i helga forbød skjenking etter midnatt, må han trolig permittere ti ansatte på utestedet Smauet.

Omsetningssvikt på 65 prosent

Når NRK besøker utestedet har Hushovd akkurat fått tallene fra baren de siste dagene. Etter at det ble innført skjenkestopp lørdag har omsetningen falt med 65 prosent.

– Vi har våre største inntekter etter midnatt. Vi kan ikke drive dette stedet hvis dette fortsetter. Trolig sender vi alle ansatte her til Nav, sier Hushovd.

Smauet Bar i Grimstad må stenge kranene ved midnatt. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Han viser oss rundt i baren hvor det er satt opp merker og skilt. Maks tre personer i baren samtidig.

– Vi har også vakthold som passer på kø, og ser at avstanden overholdes, forteller han.

– Fritt frem på loftet

Samtidig, i toppetasjen i samme bygg, forbereder studentene Dimitry Vik og Axel Dannevig kveldens fest. De er begge faddere og skal ha sin studentgruppe på besøk. Det er studiestart og fadderuke og leiligheten brukes til fester. Den har musikkanlegg og effekter som innbyr til party.

Studentene Axel Dannevig (t.v.) og Dimitry Vik forbereder fest i studentleiligheten midt i Grimstad sentrum. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Det er selvsagt ikke helt enkelt å holde kontrollen når man får for mye alkohol innabords. Særlig utpå kvelden. Men vi som faddere skal i hvert fall gjøre vårt beste, forsikrer Dannevig.

De viser frem håndspriten ved inngangen.

– Det er en del faddere som har trukket seg på grunn av smittefaren. Det gjør situasjonen vanskeligere, sier Vik. Han mener mindre grupper hadde vært tryggere.

Denne kvelden skal de ha 20 studenter på besøk, men det ender med 13 personer. Dagen etter mener de to festen foregikk forsvarlig.

– Det ble brukt håndsprit flittig og vi passet på å holde avstand. Vi fordelte oss mellom uteterrassen og leiligheten, sier Dannevig.

Studentene har egen spritdispenserer ved inngangen, og mener de klarte å spre festdeltakerne i leiligheten og på terrassen. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Helt uforståelig

Restauranteier Tommy Hushovd mener det er helt uforståelig at festinga kan foregå fritt i trange studentlokaler i sentrum. Samtidig som utestedene må stenge kranene ved midnatt.

– Av erfaring vet vi at tidlig stenging betyr at drikkinga bare forflyttes. De fortsetter på gata og i de mange studenthyblene som finnes i området.

– Her kan det festes fritt uten regler for smittevern, slik vi er pålagt, sier Hushovd.

– Egner seg ikke for større fester

Helseminister Bent Høie sa på regjeringens pressekonferanse tirsdag ettermiddag at få studenthybler er store nok til å huse opp mot 20 personer.

– De fleste studenter skjønner at man ikke klarer å holde én meters avstand, spesielt når det er alkohol inne i bildet.

Han kom med sterke anmodninger om å droppe det han omtalte som «uforsvarlig festing og risikabel oppførsel».

Restauranteier, Tommy Hushovd mener det er helt uforståelig at festinga kan foregå fritt i trange studentlokaler. Samtidig må stenge kranene ved midnatt. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Betyr økt smittefare

Smittevernlege Grimstad, Jan Ståle Holst, mener smittefaren er stor, spesielt under fadderuka.

– Vi har store arrangementer og fester i kommunen. Da er det sannsynlig med økende smitte i disse gruppene.

Smittevernlege Grimstad, Jan Ståle Holst sier de forventer økt smittefare, spesielt under fadderuka som nå er i gang. Foto: Pål Tegnander / NRK

Holst understreker at studenter kanskje ikke er mest utsatt for alvorlig sykdom av korona. Men de utgjør en smitterisiko for mer utsatte grupper.

Høie: – Ikke et argument

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier hensikten med skjenkestopp er å unngå mer smittespredning. FHI har i sommer hatt kontakt med flere kommuneleger som mener det er vanskelig å opprettholde avstandsreglene i deler av serveringsbransjen, særlig puber og nattklubber. Politiet i flere kommuner har observert det samme.

– Erfaringene hittil viser med andre ord at når promillen blir høyere, blir meteren kortere. Det bidrar til mer smitte. Smittesporingen er dessuten svært krevende på slike steder, som kjennetegnes av at mange er samlet, man ikke har oversikt over alle som er til stede, og mange av dem som er til stede har promille, skriver Høie i en e-post til NRK.

Helseminister Bent Høie. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Høie understreker at private fester eller nachspiel med over 20 personer, eller der meterkravet ikke kan holdes, er i strid med rådene fra Helsedirektoratet og FHI.

– Det at noen likevel velger å ikke følge disse anbefalingene er ikke et argument mot skjenkestopp klokken 24, snarere tvert imot. Nå må alle være sitt ansvar bevisst og gjøre sitt for å unngå ytterligere smittespredning i samfunnet, sier Høie.