– Vi sitter med for mye mat, som må kastes fordi det blir dårlig.

Det sier Christian Førland. Han er daglig leder i Matsentralen Sør.

Bare i juli har de sagt nei til nærmere ti tonn med mat, som kunne gått til sultne mager på Agder.

– Det er rett og slett ikke nok tilbud til at vi får all maten ut herfra, forklarer Førland.

Bakgrunnen er at de frivillige organisasjonene som henter mat hos Matsentralen, og deler ut maten, avvikler ferie.

– De frivillige står på 11 andre måneder i året, og fortjener en pause. Men det medfører at mennesker som trenger mat, står uten et tilbud, sier Førland.

Mat på lageret hos Matsentralen blir liggende og går dårlig, før de frivillige organisasjonene får hentet maten og delt den ut om sommeren. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

– Trøkket har vært enormt

De organisasjonene som holder hjulene i gang merker at trøkket øker når færre holder tilbudet åpent.

– Jeg får e-post og telefon hele tiden. Jeg har måttet sagt nei til noen. Trøkket har vært enormt, sier Elisabeth Thorsen, fylkesleder i Hjelp oss å hjelpe.

Nå etterlyser Matsentralen mer samarbeid og organisering fra kommunene.

– Nav, kommunen og andre tilbud må snakke sammen for å få en bedre organiseringen av matutdeling på sommeren, så folk får den hjelpen de trenger, sier Førland.

Elisabeth Thorsen hos Hjelp oss å hjelpe forteller om et enormt trøkk i sommer. Foto: Eirik Rognaldsen

Privatpersoner tar kontakt

Førland opplever selv å bli oppringt av privatpersoner som ikke vet hvor de skal henvende seg når deres lokale mattilbud ikke er åpent.

– De spør om jeg kan hjelpe, men vi har ikke kapasiteten til at privatpersoner kommer til oss. Da må jeg be de kontakte offentlige tjenester for hjelp.

Han mener det er et stort samfunnsproblem at det hviler et så stort ansvar på frivillighetens skuldre.

– Det er en svakhet at når frivilligheten tar velfortjent pause, så mister mange et verdifullt tilbud, sier Førland.

Matsentralen Sør ved daglig leder Christian Førland har sagt nei til nærmere ti tonn med mat i juli. De får ikke delt maten videre før den blir dårlig. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

– Tar gjerne ansvar

– Vi tar gjerne ansvar for å koble frivilligheten, kommunen og Matsentralen, slik at vi kan løse dette alles interesse til neste år.

Det sier Annette Sørlie Stray, frivillighetskoordinator i Kristiansand kommune.

– Kommunen er veldig interessert i å bidra. Vi ønsker selvfølgelig ikke at dette skal skje igjen.