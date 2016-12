Må i fengsel etter å ha smuglet 7,7 kilo amfetamin

Dommen i Kristiansand tingrett er i tråd med aktors påstand.

Det var i begynnelsen av mai i år at en toller reagerte på kroppsspråket til en polsk statsborger som kjørte i land fra danskebåten Superspeed.

I understellet på bilen fant tollerne til sammen 7,7 kilo amfetamin.

– Han var klar over at han fraktet narkotika. Han var bare ikke klar over hvor mye det var, sier 49-åringens forsvarer Knut Johan Ditlev-Simonsen til NRK etter at dommen ble klar.

Har erkjent straffskyld

Mannen har i retten erkjent delvis straffskyld. Forsvareren mener dommen er som forventet.

Bildet viser det totale beslag av amfetamin som ble gjort i havna i Kristiansand. Foto: Tollvesenet Region Sør

– Ut fra hva tingretten finner bevist så er vel dommen som forventet. Men jeg antar han vil bli skuffet når retten legger til grunn det kvantum de gjør. Mengden ble jo veid til 7,7 kilo av tollvesenet, påpeker han.

Mener han ikke visste mengden

49-åringen har fortalt at han i slutten av april skal ha blitt kontaktet av en person som ba han frakte narkotika til Norge. Som følge av dårlig økonomi valgte han å akseptere dette, mot at familien skulle få til sammen 15 000 kroner for jobben, i tillegg til reisepenger.

Narkotikaen var pakket inn i 18 forskjellige pakker, og ble oppdaget da mannen tok SuperSpeed fra Hirtshals til Kristiansand natt til 6. mai.

Retten mener 49-åringen har lav troverdighet, blant annet fordi de mener han burde visst om den store mengden han fraktet i egen bil.

Vil vurdere anke 49-åringens forsvarer Knut Johan Ditlev-Simonsen. Foto: Lars Eie / NRK

I tillegg til fengsel er mannen dømt til å tåle inndragning av bilen som ble brukt til å smugle narkotikaen i.

Ditlev-Simonsen skal møte sin klient i januar, og de vil da ta stilling til om det blir aktuelt å anke.

– Det er for tidlig å si. Jeg skal ta en prat med han så fort jeg får tak i en tolk, og så får vi vurdere en eventuell anke.