Cutters er et drop-in konsept med fastpris på hårklipp. Kjeden startet opp i Bergen og har nylig åpnert tre frisørsalonger i Kristiansand.

Konseptet bygger på at ting skal gå raskt og legger til side tilbud som de fleste frisørsalonger vanligvis har.

På sine nettsider skriver Cutters at de blant annet ikke tilbyr hårvask. Det mener Agder frisørlaug er imot loven. De ber nå Kristiansand kommune gjennomføre tilsyn mot frisørkjeden.

Viktig med hygiene

Anne Mari Halsan.

– Situasjonen man er i hos en frisør er veldig intim. Man er i direkte kontakt med kunden og da er det viktig med hårvask, sier direktør, Anne Mari Halsan i Norske frisør og velvære bedrifter.

Hun mener hygiene må prioriteres i slike virksomheter.

– Dette er en situasjon som krever spesielle hygienetiltak, et av de tiltakene som nå er lovfestet er at det skal være mulig å få vasket håret i frisørsalonger.

Kjeden mener derimot at de har loven på sin side.

Kristian Solheim i Cutters AS mener det ikke er noen krav om at det skal være hårvask i salongene.

– At det skal være påbudt blir ikke riktig å si. Vi tolker det slik at vi ikke trenger å tilby noe hårvask i våre salonger.

Tolkes ulikt

I frisørforskriften §7 står det følgende; «Frisørvirksomhet skal utøves på en hygienisk tilfredsstillende måte med sikte på å hindre at overføring av smittsomme sykdommer kan finne sted.»

Helsedirektoratet har i et brev til NHO Handel svart at de:

«tolker dette som påbud om innlagt vann og tilstrekkelig antall vaskeservanter for rengjøring av frisørutstyr og frisørenes hender, samt for vasking av hår når det er nødvendig. Hva som er tilstrekkelig antall vaskeservanter, vil avhenge av virksomhetens størrelse og innredning mv.»

Kristian Solheim i Cutters AS sier derimot til NRK at de har vært i kontakt med en ekspert i helsedirektoratet og fått bekreftet sin tolkning om at tilbud om hårvask ikke er påbudt.

– Og Kristiansand kommune er selvfølgelig hjertelig velkommen til å besøke alle salongene våre, sier Solheim.

Cutters frisørsalong på Sandens i Kristiansand. Vasken nede til venstre blir kun brukt til håndvask og vask av utstyr. Salongen tilbyr ikke hårvask. Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

Kommunen ber Cutters om svar

Ingeniør, Are Vegusdal, i miljøretta helsevern i Kristiansand kommune, sier at de i første omgang har sendt brev til frisørkjeden Cutters.

– Vi har bedt dem kommentere påstandene som kommer frem i bekymringsmeldingen vi har fått. Vi har også bedt de komme med en plan om hvordan Cutters skal imøtekomme kravet om innlagt vann og vask i frisørsalongene.

Vegusdal påpeker at de tar bekymringsmeldingene på alvor og har bedt Cutters komme med et svar i løpet av august.