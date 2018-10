Rektor ved Flekkefjord videregående, Tor-Inge Rake, synes det er en lei situasjon.

– Sørlandsruta har utestengt åtte elever fordi de ikke oppfører seg på bussen. Det har gitt et dårlig arbeidsmiljø for bussjåføren og det skal ha vært trafikkfarlige situasjoner, uten at jeg kan si noe mer om hva det innebærer, sier Rake.

Elevene er bosatt i i Rogaland og tar vanligvis bussen «Sørlandsruta» til Flekkefjord videregående hver morgen.

Dårlig oppførsel

Det var avisen Agder som først omtalte saken.

De involverte elevene skal blant annet ha bråket, beveget seg rundt i bussen i fart, trykket på stoppknappen uten at det er behov for stopp og oppført seg generelt dårlig. De skal også ha vært uhøflige.

Flekkefjord sentrum. Foto: Lars Eie / NRK

Rektor ved Flekkefjord videregående, Tor-Inge Rake, sier de har hatt møte med elevene som tar bussen og bedt de om å stoppe med dette.

– Vi vet hvem de er og vi har tatt kontakt. Noen av dem hevder de ikke kjenner seg igjen, men det er Sørlandsruta som har utestengt dem så de får ta det opp med dem, sier rektoren.

Elevene har uansett krav på gratis skoleskyss, så foreløpig har skolen betalt for taxi for de involverte.

Siden elevene kommer fra Rogaland, men går på skole i Vest-Agder er det uklart om det er transportselskapene Kolumbus, AKT, eller skolen selv som eventuelt skal dekke de ekstra utgiftene.

Vil føle seg trygge

Skolens reglement gjelder også på skoleveien, dermed kan det være at utestengelsen får konsekvenser også på skolen.

– Det kan være samtale, anmerkning eller bortvisning. Hvis vi kan dokumentere at det har vært brudd på skolereglementet vil det være en vurdering skolen må ta. Det er ingen som skal ha et slik arbeidsmiljø slik Sørlandsruta beskriver at bussjåføren har opplevd det, sier rektor ved skolen, Tor-Inge Rake.

Lister videregående skole, avdeling Flekkefjord. Foto: Lars Eie / NRK

Personal- og kvalitetssjef hos Sørlandsruta, Even Schau, sier til avisen Agder at problemene på bussen skal ha foregått i rundt seks uker. Avgjørelsen om å utestenge elevene ble avgjort sist mandag, med virkning dagen etter.

– Sørlandsruta er opptatt av at alle som kjører og bruker bussen skal føle seg trygge og ha en god opplevelse på turen. Dette gjelder sjåfører og elever. Etter skolestart har det på nevnte rute vært flere hendelser som har gitt den motsatte virkning, sier Schau til avisen.

Utestengelsen av de åtte elevene oppheves 22. oktober.