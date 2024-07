Saken oppsummert: • I Tvedestrand har det blitt innført en avgift for å sette folk i land på en brygge, noe som har skapt frustrasjon blant lokalbefolkningen.

• Bryggen, som ble bygget i fjor, er eid av private grunneiere som har investert 15 millioner kroner i nye båtplasser.

• Det koster 75 kroner å sette folk i land eller hente noen, og hvis man ikke betaler, blir det et gebyr på 1500 kroner.

• Miljødirektoratet har slått fast at gebyret ikke er i konflikt med loven, siden ferdsel på brygger ikke er allemannsrett.

• Kommunen gav tillatelse til å lage bryggeanlegget for å legge til rette for offentlige båtplasser.

– Jeg vet ikke om noen andre steder der det koster penger å gå i land på ei brygge, sier Ulf Grøstad.

Han er en av rundt 250 fastboende på Sandøya i Tvedestrand.

Grøstad er mektig irritert over at folk som bare skal plukkes opp eller settes i land fra en båt, nå må betale.

Ulf Grøstad er mektig irritert over det nye brygge-anlegget. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Provosert

Ulf Grøstad viser oss rundt på brygga som ble bygget i fjor, like ved huset der han og kona bor.

De elsker livet på Sandøya, men er provosert over at man nå skal betale for å gå i land her.

– Sjøen er for alle, sier han og peker utover.

– Veien vi står på er kommunal, men brygga midt imellom koster det altså penger å gå i land på.

Ulf og kona Marit Aass kan se det nye brygge-anlegget fra huset sitt på Sandøya. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Brygge-betalingen har skapt debatt i Sørlandsidyllen, i et øysamfunn som først og fremst er kjent for sin vakre natur.

Men den bilfrie øya har få båtplasser, noe som gjør det vanskelig for både fastboende og sommergjester å komme i land på øya.

Gjermund Brattli eier både hus og strandlinje på Sandøya. Han og andre grunneiere gikk sammen for å anlegge nye båtplasser.

– Vårt ønske var å legge til rette for at flere kan komme i land med båt. Vi har investert 15 millioner kroner. Da synes vi det er naturlig at vi tar betalt, også når man bare skal gå i land, eller om bord i en båt, sier han.

Gjermund Bratlie er styreleder for Øyatangen Brygge. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Øytangen Brygge på Sandøya stod ferdig i fjor med sine 30 båtplasser som skal leies bort til fastboende eller sommergjester.

1500 kroner i gebyr

Midt i anlegget er det en mur-brygge, der folk kan legge til for korte opphold. Det er denne brygga det har vært mest strid rundt.

Det nye brygge-anlegget stod ferdig i fjor sommer. Foto: Siv Kristin Sællmann

Her er det satt opp et stort skilt, med betalingsinformasjon. 75 kroner koster det for å sette folk i land, samme pris må man betale om man skal hente noen.

Dersom man ikke betaler, blir det gebyr på 1500, – kroner.

– Vi er klar over at vi har utfordret systemet. For vi vet ikke om andre steder der man betaler for slikt, sier Gjermund Brattli, som også er styreleder i Øytangen Brygge.

Brygge-betaling irriterer

Mange har ønsket å vurdere lovligheten av å ta penger for å slippe folk av eller på ei brygge.

Både kommunestyret og statsforvalteren i Agder har hatt saken på sitt bord.

Men enn så lenge Miljødirektoratet har slått fast at gebyr ikke er i konflikt med loven. Siden ferdsel på brygger ikke er allemannsrett kan eierne av Øytangen Brygge kreve betaling.

Mange i det lille øysamfunnet mellom Arendal og Risør er irritert på ordningen.

Tove H., Aagaard driver bakeri på Sandøya. Foto: Siv Kristin Sællmann

– Det er spesielt, og mange har en mening om det, sier Tove Hage Aagaard.

Hun driver eget bakeri på øya om sommeren, og sitter i kommunestyret for SV.

– Kommunen gav lov til å lage et bryggeanlegg fordi man skulle legge til rette for offentlige båtplasser. Og det har man gjort. Men ingen så den komme – at det skulle koste penger bare for å gå i land, sier Hage Aagaard.

Gjermund Brattli har registrert det store engasjementet rundt brygge-betalingen. Men han vet også om mange som setter pris på at noen har laget et nytt anlegg.

– Vi er kanskje de første i landet som tar betalt for ilandstigning, men vi er neppe de siste, sier han.

Og forsikrer NRK om at han gleder seg til nok en sommer på øya, til tross for diskusjonene rundt brygga.