Det ble en dramatisk første dag i ny leilighet for Andreas Nodenes Heggland:

Han overtok nøklene til sin nykjøpte leilighet bare en drøy halvtime før det smalt ned i blokka på Grim i Kristiansand.

– Ti minutter før det smalt var vi i toppetasjen, sier Andreas Nodenes Heggland.

Han ble sendt til sykehus for sjekk sammen med fem andre personer som var i blokka. En av dem ble alvorlig skadet.

Lynnedslaget førte også til store materielle skader. Det tok til å brenne etter at lynet slo ned, og hele loftetasjen ble ødelagt.

Loftet i boligblokka på Grim har fått store skader etter lynnedslaget. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Lyden var ekstremt høy

Det har vært mye lyn og torden på Sørlandet de siste dagene.

Tidlig søndag ettermiddag skulle Heggland skulle overta den nye leiligheten.

Kort tid etter så de at lynet blinket, og hørte tordenbraket.

– Vi skvatt veldig av smellet, lyden var ekstremt høy.

Da var han i den nye leiligheten sammen med broren og faren, som allerede var i gang med riving av gulv.

Heggland sier han sammen med broren og faren diskuterte om lynet kunne ha slått ned like over dem, men at de ikke trodde det var noe alvorlig.

– Vi fortsatte bare å rive gulvet. Det var først da vi hørte skriking ut av vinduet at vi oppdaget røyken som kom ned fra taket.

De løp opp og ned trappene for å varsle og sørge for at alle kom seg trygt ut av leilighetene.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Bar naboen ut av leiligheten

I øverste etasje visste de at det bodde to eldre damer som var dårlige til beins.

Den ene damen sto allerede i døren, og de fikk lett hjulpet henne ut. Den andre eldre damen åpnet ikke døren da de banket på.

Knut glass på loftet i boligblokka. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Etter en stund fikk vi tak i en nøkkel og broren min måtte bære henne ut.

Like etter de kom ut var brannvesenet på stedet.

– Vi gjorde bare det vi følte var riktig. Alt skjedde så fort så vi rakk ikke å tenke så mye.

Andreas, broren, faren og tre andre personer ble sendt til sykehus etter lynnedslaget.

Taket på loftet har fått brannskader. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Uflaks

Det var bare et par lynnedslag i Kristiansand søndag ettermiddag.

Meteorolog Ola Bakke Aashamar sier Nodenes Heggeland derfor har hatt litt uflaks.

– Lynet går tilfeldig nedover med små «hopp» på 50 meters mellomrom, forklarer han.

Han oppfordrer ellers folk til å følge farevarslene som blir sendt ut fra Meteorologisk institutt.

– Det gjelder å ta de forbeholdene som gjelder, sier Bakke Aashamar.