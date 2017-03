I en kjellerleilighet i Kongens gate, Kristiansand bor det et fjærete dyr. En kattugle med navn Katty har nemlig bodd i den mørke kjellerleiligheten til Dag Ringstad de siste dagene.

Katty ble funnet i en veigrøft tydelig skadet, da tok Dag på seg ansvaret for å ta vare på ugla.

– Katty hadde fått en kraftig hjernerystelse da hun ble funnet. det kan se ut som det har vært i en kollisjon med en bil eller noe lignende.

Katty hadde heldigvis ikke fått noen ytre skader og var flyvedyktig.

Katty ser ut til å være stor fan av matfar Dag. Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

Kattugla ble pasient

Det var et klart behov for hvile som følge av ulykken. Det skulle vise seg at Dags kjellerleilighet var ypperlig for dette formålet.

– Ugler er nattdyr og i leiligheten min er det mørkt. Det passet Katty veldig bra.

– Katty har vanvittig skarpe klør, de er som brøytespisser. Dag Ringstad

Man kan kalle det lykke i ulykke. Katty har nemlig fått særbehandling under oppholdet.

– Jeg sitter og prater med henne, vi spiser frokost sammen og jeg spiller gitar for henne fra tid til annen. Vi har det veldig hyggelig understreker Dag.

Dag er både billedkunstner og musiker. Det ser ut til å passe for Katty.

Et helt spesielt øyeblikk oppstår når Dag Ringstad spiller gitar for kattugla Katty. Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

På bedringens vei

Han er likevel helt klar på at Katty kan være farlig.

– Katty har vanvittig skarpe klør, de er som brøytespisser. Det er viktig er å være rolig i hennes nærvær for Katty kan fort bli skremt.

Dag har måttet foret Katty med makt for å få henne til å spise, men i den siste tiden har hun begynt å spise på egen hånd.

– Det er et veldig godt tegn at hun får det til selv. Forhåpentligvis blir det mulig å slippe henne tilbake til naturen der hun hører hjemme i løpet av noen dager.