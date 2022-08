Brann i en lang tunnel er ille nok.

Og hva om folk rømmer i feil retning?

– Det er dessverre eksempler på at sterke personer har tatt ledelsen under brann og ledet andre feil vei, sier forsker Tron Vedul Tronstad ved Sintef.

Hver 25. meter

Det skal ikke kunne skje i Flekkerøytunnelen i Kristiansand, som nå blir først i landet med et akustisk ledesystem.

Høyttalere hver 25. meter kan avspille lyd av en «sauebjelle», som gir inntrykk av å bevege seg.

Under en brann vil denne lede trafikanter mot den åpningen som er tryggest.

– Havarikommisjonen har etter tidligere branner pekt på at muligheten til å redde seg selv har vært for dårlig. Vi har tenkt at lyd vil være den aller beste metoden for å lede folk ut, sier Terje Heggeland hos produsenten Trafsys.

SÅNN LÅTER DET: En rekke med høyttalere og bjelleklang skal lede trafikanter ut av røyken etter uhell og ulykker (Lyd fra produsenten Trafsys).

Droppet plystrelyder

Ved brann i tunnel kan det fort bli kaos med kø, kollisjoner og etterlatte kjøretøy. Det betyr at brann- og redningsetater kan forsinkes.

Ifølge Sintef vil responsen fort være på 30 minutter i enkelte fjelltunneler i Norge.

Under brannen i Gudvangatunnelen i 2013, ble 67 trafikanter fanget i røyken. Over halvparten var turister fra ulike nasjoner.

Da har detaljerte meldinger på ett språk begrenset nytte.

Tester av det akustiske ledesystemet har vist at dersom folk forstår at de skal følge lyden, går over 90 prosent riktig vei.

TESTET: – Dersom folk skjønte at de skulle følge lyden, valgte nesten alle rett vei, sier forsker Tron Vedul Tronstad. Foto: Sintef

Trafsys har testet seg fram til den beste lyden.

– Det viste seg at folk oppfatter plystrelyder som litt skremmende. Lyden av skritt fungerte heller ikke. Vi gikk for en bjellelyd. Den minner om lyden ved jernbaneovergang eller av en saueflokk, sier Heggeland.

I nord og sør

Tunnelen som forbinder tett bebodde Flekkerøy med fastlandet blir brukt av både gående og syklende.

Den ville ikke blitt godkjent i 2022 fordi den har så kraftig stigning.

– Dette utløser ekstra krav til sikkerhet. Vi må ha et system for å varsle trafikanter ved hendelser, sier rådgiver Jan Øyvind Pedersen i Agder fylkeskommune.

Når arbeidet i tunnelen er ferdig, vil Vegtrafikksentralen kunne varsle via høyttalerne i tunnelen og be trafikanter følge ledesignalet.

Systemet vil også ha lys som leder vei.

Ifølge Trafsys har Agder fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune inngått avtaler om dette systemet.