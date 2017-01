Luksusparkering skal få folk til å handle i byen

– Dette er tilrettelagt for at kundene skal velge byen, sier daglig leder i Kvadraturen, Harald Andersen.

Det nye parkeringshuset som etter planen skal tas i bruk i sommer, ligger midt i sentrum av Kristiansand, rett under Torvet. Derfra kan bilistene gå rett opp i handlegatene.

Målet med et så sentralt parkeringshus, er å få flere til å handle varer og tjenester i sentrum.

Daglig leder i Kvadraturen, Harald Andersen. Foto: Frans Kjetså / NRK

Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Agder, Theis Theisen. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Andersen er ikke i tvil om at det kommer til å skje. Han tror handelsnæringen vil yte godt av dette. Det tror også professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Agder, Theis Theisen.

– Jeg tror parkeringshuset vil bidra til mer handel i sentrum, sier han.

Under markedspris

Prisen på parkeringen skal tjene formålet.

– Vi ønsker at folk skal komme og gå, og ikke at parkeringsplassene skal bli veldig attraktive for langtidsparkerende, sier daglig leder i Torvparkering AS, Jon Bjørgum.

Samtidig vil han ikke at det skal bli for dyrt. Det kan gjøre det mindre attraktivt for bilister å komme til sentrum.

Daglig leder i Torvparkering AS, Jon Bjørgum. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Bjørgum vil ikke si akkurat hvor mye det vil koste å parkere i det nye parkeringshuset, men han lover at prisen vil ligge under markedsprisen i byen.

Det vil bli mulig å betale på flere måter, både med mynt, kort og med parkeringsapp på telefonen.

Bjørgum håper likevel at flest mulig får en eller annen form for abonnement, noe som ifølge ham vil gjøre parkeringen veldig enkel.

– Når du kommer til parkeringsanlegget, blir du møtt av en bom som åpner seg fordi den kjenner deg igjen. Det skjer også når du kjører ut. Så får du en faktura i posten ukentlig eller månedlig. Det blir litt som dagens bomsystem, sier han.

«Luksusparkering»

Parkeringshuset som til sammen har 420 parkeringsplasser, har allerede blitt betegnet som «luksusparkering».

Noe av grunnen til det, er at parkeringsplassene er bredere enn normalt.

Det nye parkeringshuset får bredere parkeringsplasser enn det som er normalt. Foto: Bilde: Veidekke Agder

Bjørgum tror også at kundene vil sette pris på ekstra belysning og at det ikke er søyler der man skal parkere.

Bjørgum mener likevel den største fordelen med dette parkeringshuset, er at det er enkelt å bruke og at man kommer nær butikker, restauranter og ulike kontorer.

Omstridt parkeringshus

Det nye parkeringshuset har vært omstridt. Mange har protestert og jobbet for å stoppe planene.

Protestene førte imidlertid ikke fram. I oktober 2015, stemte bystyret med knapt flertall, for å gå videre med byggingen.

Om alt går etter planen, skal parkeringshuset åpne den 21. juni 2017.