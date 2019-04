Det var ansettelsesforholdet til tidligere næringssjef Patricia Hartmann som ved en feil skal ha blitt sendt ut direkte i en podkast fra nettsiden til Radio Lyngdal.

Det ble også snakket om to andre personer.

– Vi lukket møtet nettopp fordi dette var noe som ikke skulle komme ut, sier ordfører i Farsund kommune Arnt Abrahamsen (Ap).

Det var Lister24 som først omtalte saken som nå er meldt inn til Datatilsynet.

– Et uoppklart spørsmål

Da den sensitive saken skulle opp i kommunestyret forrige torsdag, ble møtet lukket og journalistene sendt ut.

Rundt tjue minutter senere ble ordføreren gjort oppmerksom på lekkasjen. Da ble møtet stoppet umiddelbart.

Hva som er årsaken til den tekniske glippen, er fortsatt uvisst.

– Dette er et uoppklart spørsmål for oss alle, sier Abrahamsen.

Ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen (Ap) sier han vil komme til bunns i det som har skjedd. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Svært beklagelig

Det er Farsund kommune som eier utstyret som blir brukt til å sende direkte fra møtene, mens Radio Lyngdal har ansvar for å betjene sendingene.

Ifølge redaktør i Radio Lyngdal Stein Helge Nilsen, var det aldri meningen at lyden fra møtet skulle ut.

Han forteller at de på forhånd hadde meldt at de ikke skulle sende fra det aktuelle møtet. Det var heller ingen fra radiokanalen til stede.

– Hele situasjonen er selvsagt svært beklagelig, sier Nilsen.

Han har heller ikke noen forklaring på det som skjedde.

– Det er flere tekniske forutsetninger for å kunne få lyd ut på denne stream-adressen. Radio Lyngdal kan ikke klare det alene, sier redaktøren.

– Uvedkommende kan stå bak

I avviksmeldingen skriver Farsund kommune at «uvedkommende» kan stå bak direktesendingen.

– Vi antar at utstyret er skrudd på og at hverken kommunen eller radiokanalen står bak, sier leder for fellestjenester i Farsund kommune Anja Pettersen.

Hun sier at både Farsund kommune og Radio Lyngdal skal gå gjennom sine rutiner som følge av hendelsen.

Offentlighetsekspert Gunnar Bodahl-Johansen mener det er uheldig at opplysninger som muligens er taushetsbelagte går for åpen mikrofon.

– Dette skulle selvfølgelig ikke skjedd, men når man driver og streamer fra møter i folkevalgte organ, kan slike ting skje ved et uhell.

At kommunen har meldt seg selv til Datatilsynet, mener han er et uttrykk for at de beklager det som har skjedd.

Har fått beskjed om å ikke uttale seg

Patricia Hartmann som var tema på møtet, fungerte som kommunens næringssjef i kraft av sitt verv som daglig leder i selskapet Farsund 365.

Patricia Hartmann var tema på kommunestyremøtet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nå skal selskapet avvikles og oppgavene overtas av Farsund kommune.

Ifølge Lister24 fremkom det i møtet at Hartmann kan få sluttpakke eller bli oppsagt.

Hartmann sier til NRK at hun har fått beskjed om å ikke uttale seg om saken.