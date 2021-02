– Det er som å komme til himmelen. Her kan du trykke klampen i bånn og slippe hemningene løs, sier Olav Haugen Hasdal i Østre Agder motorklubb.

Iskjøring er populært flere steder i landet, men ikke alltid lovlig.

Denne vinteren har politi og kommune gitt tillatelse til det på Skorstølvannet i Gjerstad, helt øst i Agder.

– Responsen fra kommunen har vært eksepsjonell. Vi har blitt møtt med åpne armer, sier lederen i motorklubben.

Tjukk is

I helga ble banen som totalt er to kilometer lang, testet ut for første gang.

Rundt 25 biler og minst like mange sjåfører møtte opp for å kjøre på den 45 centimeter tjukke isen.

– Folk respekterte reglene og det var gøy å se den atmosfæren som var her. Tilbudet har blitt tatt godt imot av både unge og voksne i nærmiljøet, sier Haugen Hasdal.

Isbanen er totalt to kilometer lang. Det er helt bevisst lagt inn mange svinger for å holde farten nede. Foto: Hans Vidar Levinsen

Må bruke hjelm

Den siste måneden har det vært flere tilfeller av ulovlig bilkjøring på islagte innlandsvann i Agder.

For to uker siden gikk to biler gjennom isen på Vallesverdfjorden i Lillesand. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Bilene ligger fortsatt i fjorden. Lillesand kommune opplyser til NRK at bileierne selv må betale for heving. De har satt fristen til mai.

Andre steder skal biler ha kappkjørt i opptil 100 kilometer i timen.

Fem biler for lov til å være ute på den drøyt to kilometer lange banen samtidig. Foto: Hans Vidar Levinsen

Må melde seg på

Lensmann Odd Holum er positiv til tiltaket i Gjerstad.

– Her kan ungdom i alle aldre prøve seg under kontrollerte former. De får prøve seg på glatt underlag og lære seg hva som skjer når bilen sklir, sier lensmannen.

Alle som kjører på isbanen må følge veitrafikkloven.

Bilene må være godkjente, ha registreringsnummer og alle må bruke hjelm.

Kjøringen skjer til faste tider og annonseres på Facebook i forkant. Der kan folk melde seg på.

I helga var det et tak på 25 biler. Fem biler kunne være ute på banen samtidig.

Det er maksimalt lov å være to personer i en bil.

Det forsvinner fort mellom 10 og 15 centimeter av isen i løpet av en dag med kjøring. Isen har en målt tykkelse på 45 centimeter. Foto: Hans Vidar Levinsen

Bruker billige biler

Tilbudet er for alle.

– Har du lyst til å kjøre på isen holder det å kjøpe en billig bil som er registrert. Vrakpantbiler er ypperlig. Folk har også vært ute her med vanlige biler bare for å teste, sier Haugen Hasdal i motorklubben.

Nå håper både han og medlemmene at ordningen kan bli permanent.

Lensmannen akter ikke å stikke ispigger i hjulene på det.

– Jeg har ingen motforestillinger til det, sier Holum før han setter seg inn bilen for å teste banen. Som passasjer.