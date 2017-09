Lover 100 millioner til fiberkabler til utlandet

Nyheten ble sluppet da statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte det nye datalagringssenteret på Støleheia i Vennesla mandag ettermiddag.

90 prosent av internettrafikken vår rutes fra Oslo gjennom Sverige og videre gjennom Danmark. Dette har Nkom pekt på som en betydelig sårbarhet for Norge og en rapport bestilt av regjeringen viste at både den nasjonale infrastrukturen og infrastrukturen ut av landet ikke er god nok.

Mindre sårbare

Derfor kommer regjeringa i innspurten av valgkampen med nyheten om at det settes av rundt 100 millioner kroner til at Staten skal være med å finansiere fiberkabler til utlandet og 40 millioner kroner til et innenlands kjernenett.

– Vi vil lage en ny ordning der Staten skal være bidragsyter til å lage et nytt kjernenett i Norge. Vi har vi mange spennende prosjekter innenfor blant annet grønne datasenter, men vi trenger bedre fiberkapasitet og fibertilknytning mot utlandet.

–​ Målet er å bedre datasikkerheten, men også skape enda bedre rammevilkår for en voksende norsk datasenternæring, sier Solberg.

Det er Nkom som vil få fullmakt til å gå inn med penger i prosjekter som kjøres av andre private aktører, ifølge statsministeren.

– Vi har en god kobling via Sverige, men det er ikke godt nok beredskapsmessig. Vi trenger et alternativt nett. Her er det sterke norske aktører som bidrar, men vi ser at Staten kan være en bidragsyter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Vi vil være med å finansiere dette og blir én av flere eiere. Vi kan potensielt selge oss ut etter hvert, men vi ser at det trengs en fødselshjelp, sier Solberg.

Bulk-gründer Peder Nærbø, som står bak datalagringssenteret på Støleheia, sier de statlige pengene vil komme godt med.

Håper på flere datalagringssentre

Ketil Solvik-Olsen sier han håper at de med dette legger til rette for at det blir bygd flere datalagringssentre.

– Det er god butikk i et land med mye fornybar energi. Dersom vi kan utvikle flere arbeidsplasser innen dette, så er det bra for regionen her og hele landet.

– Men 100 millioner kroner er jo ikke så mye når en fiberkabel kanskje koster 400 millioner?

– Vi håper den statlige støtten skal være en katalysator. Vi ser at telekombransjen investerer mange milliarder kroner og den statlige støtteandelen er veldig liten, men av og til er den utløsende, sier Solvik-Olsen.