Melodien til «Dumb ways to die» speler i bakgrunnen av ein TikTok-video.

I klippet ser ein ungdommar som klatrar opp i høgspentmaster i Froland i Agder.

– Eg trur aldri eg har sett noko som er så ille, og det er livsfarleg, seier Elisabet Vike Vardheim

Ho er konserndirektør for nett i Statnett som eig mastene, og er sjokkert over innhaldet.

Etter å ha sett filmen, har dei valt å politimelde saka.

– Eg vil berre seie at vi er veldig letta over at det tilsynelatande har gått bra med dei som er med på denne filmen, seier ho.

Statnett har valt å melde saka der ungdommar klatrar opp i høgspentmaster dei eig, opplyser konserndirektør for nett, Elisabeth Vike Vardheim. Foto: Per Håkon Solberg

Dreg trenden for langt

Videoen som vart lagt ut i mars vart filma av ungdommar frå Froland. Det får NRK vite av ei kjelde som ikkje ønskjer å gå ut med namn.

Ungdommane posta han sjølv på profilen sin, men har seinare sletta den.

TikTok-trenden dei har hive seg ut i er døme på at folk utset seg for skadar, og nokre gonger svært farlege situasjonar.

I dette tilfellet kunne utfallet blitt fatalt.

I teksten under videoen har dei skrive «Vant trenden» og emneknaggen #nærdødenopplevelse.

– Det er ein leik der du faktisk set livet på spel. Du leikar med livet, seier leiar for etterforskingsseksjonen på Arendal og Froland politistasjon Helge Torsvik.

Torsvik kan bekrefte at politiet har fått politimeldinga, og at de vil sjå på om det er grunnlag for å gå vidare i ei etterforsking av saka.

Helge Torsvik er leiar i etterforskingsseksjonen for Arendal og Froland politistasjon. Foto: Leif Dalen / NRK

– Idiotisk

I filmen bevegar ein av dei seg farleg nær leidningar som kan lede opp mot 400 000 volt med straum.

Til samanlikning fører ein stikkontakt i private heimar rundt 240 volt.

– Det er ikkje straffbart å klatre i ei høgspentmast i seg sjølv, men det er forbode ifølgje dei som eig dei. Samtidig er det idiotisk og særs farleg, seier Torsvik.

I videoen kan ein sjå at ungdommane har klatra langt opp i masta og er høgt over bakken.

– Eg trur ikkje dei skjønner kor farleg det er. Eg vil tru at dei trur at viss dei ikkje er i direkte berøring vil ein ikkje få støyt. Det er nok ei feilaktig slutning.

Ein av ungdommane kjem farleg nær leidningen i høgspentmasta. Foto: SKjermdump / TikTok

Kan ta liv på avstand

Ordførar i Froland kommune, Ove Gundersen blei vist TikTok-videoen av ei kjenning, men har ikkje fått nokon førespurnader på saka.

– Dette er ein livsfarleg sport, og eg oppmodar sterkt å ikkje å nærme seg slike master.

Han seier til NRK at han ikkje kjenner reglane for montering for slike master og kva hinder som er laga her, men håpar eigar av mastene kan avklare dette.

– Den kraftige spenninga som går gjennom trådane kan ta livet av menneske på avstand, så dette håpar eg ikkje vi høyrer meir om.

Ordførar i Froland kommune Ove Gundersen kjem med ei sterk oppmoding til folk om å ikkje gå nær høgspentmaster. Foto: Pål Tegnander / NRK

Konserndirektøren i Statnett seier at mastene i Froland er forskriftsmessig merka.

– Våre master er merka tydeleg med høgspenning livsfare. Det er vi også plikta til å ha. Det må også folk ta på alvor.

Ho seier at dei heldigvis ikkje opplev slike hendingar ofte ved deira anlegg, men ønsker å si til alle at ein må utvise sunn fornuft i nærleiken av deira stasjonar og leidningar for eiga sikkerheits skuld.

– Det er vanskeleg å meine noko anna om denne videoen enn at dei har vanvettig flaks. Det er på grensa til idioti. Dei har vore utruleg heldige.