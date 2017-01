Kristiansand er én av fem kommuner som blir vertskap for innvandrere med fluktbakgrunn, og gir disse et spesielt omfattende opplegg for å bli integrert.

– Kristiansand har gjort et godt integreringsarbeid i mange år. Derfor er det interessant å teste ut denne modellen i Kristiansand. For å få folk raskere i jobb, og til å bli en del av det norske samfunnet når man har fått opphold, eller trolig får det, sier Sylvi Listhaug.

Skal lykkes i samfunnet

Listhaug har store forventninger til det nye mottaket.

– Der skal man legge til rette for god opplæring i norsk og for at man skal få prøve seg i det norske arbeidslivet for å lære å kjenne arbeidsmarkedet. Rett og slett har et skikkelig opplegg som gjør at de kan lykkes i det norske samfunnet, sier Listhaug.

I Kristiansand får mottaket 180 plasser. De som kommer hit er de som etter stor sannsynlighet får opphold i Norge.

– Det er fordi det er riktig å bruke mest ressurser på dem som mest sannsynligvis skal bli norske borgere og som skal bli skattebetalere og gode deltakere i lokalsamfunnet, sier Listhaug.

Forsøksperiode

Til sammen i landet opprettes 500 plasser i integreringsmottak i fem forskjellige kommuner. Kristiansand har det største mottaket.

– Så få vi se om denne modellen fungerer, og om det er noe vi vil fortsette med når forsøksperioden er over, sier Listhaug.