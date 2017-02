Lindland Maskin tiltalt

Entreprenørselskapet Lindland Maskin er tiltalt og må møte i retten etter at en polsk arbeider omkom i 2014. Også selskapet Aust-Agder Jernmalmgruber tiltales etter at dumperen polakken kjørte, velta ned en skråning i et pukkverk i Eydehavn.