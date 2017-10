De to scoringene som avgjorde kampen i Arendal kom med fire minutters mellomrom midtveis i første omgang.

Seieren betyr at Start kan feire opprykket søndag. Forutsetningen er at Sandnes Ulf taper borte for Elverum og at Mjøndalen avgir poeng i sitt bortemøte med Kongsvinger.

Bodø/Glimt er for lengst klare for opprykk.

20 minutter var spilt da Start tok ledelsen i Arendal lørdag. Steffen Lie Skålevik gjorde ingen feil alene med Arendal-keeper Marco Priis Jørgensen etter en strålende kontring.

Fire minutter etter ledermålet gjorde samme mann 2-0 med hodet etter et godt slått frispark fra lagkamerat Tobias Christensen. Scoringen var Lie Skåleviks tiende på ni kamper.

Arendal ligger fortsatt sist 1. divisjon etter lørdagens tap. Det beste laget kan håpe på i serieinnspurten er å sikre seg kvalifiseringsspill på bekostning av Fredrikstad og Elverum.