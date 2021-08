Lever fortsatt isolert: – Kan ikke risikere smak- og luktesansen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kommer sannsynligvis til å dø av alkoholforgiftning lenge før noe virus kan ta knekken på oss, men vi har veldig lyst til å være yrkesaktive så lenge som mulig, forklarer en lattermild Jon Bertelsen.

Han og datteren jobber med å lage brennevin, og siden pandemien brøt ut har den store frykten vært å miste deres viktigste verktøy, nemlig smak og luktesans.

De lever av å smake og lukte på de edle dråpene.

– Det tar en halv mannsalder å lære det vi skal lære. Jeg er elev på 25. året, forteller 50-åringen fra Grimstad.

Ifølge Jon er topptrent smak- og luktesans avgjørende når man skal lage godt brennevin. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen / NRK

Jobber på kveldstid

Forskere har funnet ut at luktesansen svekkes av koronaviruset. Det vil hverken Jon eller datteren risikere. Løsningen ble derfor å kjøre et knallhard smittevernregime.

– Det er ikke et alternativ å utsette seg for virus. Det kan jo ende yrkeslivet, sier Jon.

For å sikre at de ikke utsettes for smitte, har hele familien lagt om hverdagen.

– Vi er langt unna albuehilsing.

Det er mye hjemmekontor, færre handleturer og så godt som ingen sosialisering utenfor familien.

– Vi har også gått over til det som kalles fleksitid, som i praksis betyr bare ugunstig arbeidstid, sier Jon.

Han og datteren Madelaine besøker bare laboratoriet på kveldstid og i helger, lenge etter det har vært noen andre der.

– Helger er jo tryggest, for da er det minimum seks timer siden noen var der sist, forteller Madelaine.

Madelaine og Jon Bertelsen har brukt mange år på å trene opp lukt- og smakssansen. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen / NRK

Har innført alenetid

Selv om familien har hatt mange gode stunder det siste året, er det ikke alltid like greit å leve sånn.

– Det er ikke bare bare å være rundt familien hele tiden, så vi har funnet hvert vårt hjørne av huset som vi kan rømme til, forteller Jon.

– Vi har innført «siesta». Det er alenetid, legger Madelaine til.

Hun sier det har vært tøft å ikke treffe venner, og lengter etter en normal hverdag.

– Jeg gleder meg til festivaler, konserter, kino og alle disse festlige tingene. Det å kunne stå skulder ved skulder uten at det er noe problem.

Og akkurat hvor lenge det er til hun og resten av familien kan det, er fortsatt uvisst.

– Det blir når det ikke er smitte. Så lenge det er det så kan vi ikke, sier far.