Leteaksjon i Grimstad

Røde Kors, Politi, speidere, og et SeaKing-helikopter lette i natt etter en savnet 21-åring i Grimstad. Mannen hadde forsvunnet fra en fest. Han ble funnet i god behold kl.02.40 i et skogsområde. Les politiloggen her.