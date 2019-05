– Det som har skjedd er at lemurene våre har kommet seg ut av det vi kaller for regnskogen og forsvunnet fra selve parkområdet, sier dyreansvarlig Nils Harald Reiersen i Den lille dyrehage på Brokelandsheia i Gjerstad i Aust-Agder.

– Må ha blitt skremt

Det var onsdag 1. mai at alle de fem lemurene forsvant fra parken. Siden da har de ansatte lett etter dem døgnet rundt.

– De er utrolig tamme og stedsbundne og ville aldri stukket av frivillig. Noe må ha skremt dem slik at de ikke finner veien tilbake, men hva som har skjedd er vanskelig å si, sier Reiersen.

Mistenker dere tyveri?

– Nei vi mistenker foreløpig ikke tyveri, men vi kan heller ikke utelukke at noen har tatt dem. Men mest sansynlig er de i skogområdene rundt parken og sliter med å finne veien tilbake.

Onsdag 1. mai klokken 14.30 gikk lemurene ut av regnskogen der de bor i dyreparken på Brokelandsheia. Foto: Den lille dyrehage

Lover finnerlønn

Nå håper dyreparken at folk som bor i området vil hjelpe til med å lete, og utlover 10 000 kroner i dusør til dem som kan finne frem til lemurene.

– Vi krysser fingrene for at folk vil ut å gå seg en tur og hjelpe til med å lete. Dyrene er veldig snille så det er ingen grunn til å være redd for dem. De er tamme så vi tror faktisk at de vil oppsøke hus og mennesker hvis de oppdager det på veien.

Ringhalelemuren er litt større enn en katt og har lang hvit og svart hale. De liker seg godt i trærne så det kan være lurt å se opp.

– Finnerlønn vil bli gitt til de som lokaliserer lemurene, understreker dyreansvarlig Reiersen.

Tåler ikke langvarig kulde

Rolf-Arne Ølberg er veterinær og leder for dyreavdelingen i Kristiansand Dyrepark, hvor de har 18 ringhalelemurer.

– Lemurene kommer opprinnelig fra Madagaskar. De liker ikke kulde og regn så de vil nok prøve å finne ly. Men det kan også bli en utfordring for dem å finne mat. Og så kan de være sårbare for rovdyr som for eksempel hund, katt eller rovfugler.

Ølberg håper at lemurene på Brokelandsheia snart finner veien tilbake igjen.