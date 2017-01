Lei av planleggingsdager

– Det er dårlig planlagt å begynne året med planlegging, sier Kai Arne Arnesen.

Han har personalansvar for 40 ansatte i telebedriften Bravida i Kristiansand og synes det er frustrerende at ansatte må ta seg fri første arbeidsdag etter juleferien fordi skoler og barnehager er stengt.

Kai Arne Arnesen i Bravida. Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Han sier han snakker på vegne av både ansatte og bransjekolleger, som opplever at ordninga med planleggingsdager ikke fungerer.

– Dette er et spleiselag mellom foreldre og næringslivet. Ansatte må ta fri uten lønn og vi mister produksjon. Vi har mye å gjøre og det oppleves som frustrerende.

Etter en planleggingsdag i oktober gikk han ut i Fædrelandsvennen og kritiserte ordninga. Han har fått mye støtte.

– Jeg forstår at lærere trenger tid til å planlegge, det gjør vi også i næringslivet. Spørsmålet er bare hvor disse planleggingsdagene skal legges, sier Arnesen.

Heidi Norheim Lea og Line Moseid er på lekeplassen med to barn hver. De klarer alltid å finne ei løsning når det er planleggingsdag. Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Viktig å bytte på

På skøytebanen i Tresse i Kristiansand er mange foreldre og besteforeldre med barn som har fri.

Familien Skjørtorp ordner med skøyter og hjelmer og skal kose seg på isen.

– Vi jobbet begge to i romjulen og valgte å ta denne dagen som en familiedag. Men vanligvis tar vi fri annenhver gang når det er planleggingsdag. Det er litt viktig i forhold til arbeidsgiver, sier Astrid Skjørtorp.

Hun skjønner at det er en utfordring for arbeidsgivere, og tror mange, som ikke har små barn, synes det virker teit med planleggingsdager.

– Det går bort fridager som man ikke har valgt selv, men det er sikkert en god grunn til at man har slike dager.

Er lovpålagt

Alle skoler har fem lovpålagte planleggingsdager i året. Direktør Kristin Eidet Robstad i utdannings- og barnevernsavdelinga hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder sier de legger planleggingsdagene der det er hensiktsmessig.

– Fylkesmannen får tilbakemeldinger fra skolene og kommunene om når de har behov og tar hensyn til det.

Hun sier bedrifter er velkomne til å levere innspill på når de ønsker planleggingsdager.

I praksis er det ingenting i veien for at planleggingsdager kan legges til en kveld eller en lørdag, men dette vil ikke gi færre fridager for elevene. De skal uansett ha 190 skoledager i året.

Frida og Astrid Skjørtorp har gjort planleggingsdagen til en familiedag, sammen med pappa Tommy og lillesøster Elise (bak). Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Snille mammaer

Heidi Norheim Lea og Line Moseid er på lekeplassen med to barn hver. De skaffer seg oversikt over når det er planleggingsdager i begynnelsen av barnehageåret og klarer å finne løsninger.

– Vi har ingen store problemer med planleggingsdager og forstår at man må ha det. Dessuten har vi begge to veldig snille mammaer, sier Line.

– Men jeg skjønner at det er problemer der begge to har jobber hvor det er vanskelig å ta fri, sier Heidi.