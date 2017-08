Legger ned i Mandal og Evje

UDI sier opp kontrakter for drift av Mandal mottak for voksne asylsøkere og Evje mottak for enslige mindreårige. Til sammen sier UDI opp kontakter for drift av 1.290 ordinære plasser i åtte mottak og 320 plasser for mindreårige i ni mottak.