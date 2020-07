– Jeg er overrasket over at dette skjer i Norge, for her har man kommet veldig langt når det gjelder avhør. Og da tror jeg at jeg snakker for hele fagmiljøet.

Det sier Kristina Jakobsen ved Politihøgskolen. Hun er fagansvarlig for avhørsteknikk på høgskolens etterutdanning.

Reaksjonen kommer etter at en politibetjent tok halsgrep på svensk-somaliske Qadar O. Abdi (24) under et avhør i Kristiansand.

«Hva tror du at du er?» sier politimannen til Abdi mens han går til angrep.

Halsgrepet under avhøret har skapt reaksjoner. Foto: Politiet

Abdi var siktet i en grov narkotikasak. Han ble senere dømt til ti og et halvt års fengsel. Avhøret ble gjort i desember i fjor, og ble først omtalt av TV 2 i forrige uke.

Politimannen gikk til angrep fordi 24-åringen nektet å gi fra seg en lapp med opplysninger om en Snapchat-konto.

Qadar Abdi soner en fengselsstraff på ti og et halvt år. Dommen vil bli anket. Foto: Privat

– En menneskerettighet

Betjenten var redd for at viktig bevis ble destruert, og gikk derfor fysisk til verks, ifølge mannens forsvarer, Carl Henning Leknesund.

Jakobsen mener argumentet fra Leknesund, om at politibetjenten ville redde et viktig bevis, ikke holder.

– At beviset var viktig, har ingenting å si. Sakens kjerne er at man som siktet har rett til å ikke uttale seg i avhør. Det er opp til siktede å bestemme hva man vil gi ut av informasjon. Det er et grunnleggende rettsstatsprinsipp, og en menneskerettighet, sier hun.

Jakobsen understreker at hun kun har sett klippet fra videoen av avhøret som har gått ut i media. Hun har ikke sett avhøret i sin helhet.

– Det er helt irrelevant om siktede har begått en kriminell handling eller ei. Politiet må uansett overholde reglene, sier hun.

Politihøgskolelektor Kristina Jakobsen. Foto: Privat

Forsvarer: – Ville ødelegge bevis

Forsvarer Carl Henning Leknesund mener Jakobsen her bommer juridisk. Han er enig i at retten til å velge om du vil forklare deg som siktet står sterkt. Det er en menneskerettighet.

– Men jeg mener at når han først har skrevet en lapp og prøver å rive den i stykker, handler det om å ødelegge bevis. Da er vi over i beslagsreglene og politiet kan gripe inn, sier Leknesund.

Politibetjenten som nå er anmeldt ble ikke suspendert som følge av hendelsen fra avhøret i desember i fjor. 18. juli går han av med pensjon.

Saken er nå sendt til Spesialenheten for politisaker. Saken ventes ferdig etterforsket i løpet av august.

Svekker tilliten til politiet

Lederen for menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen ber om rask behandling hos Spesialenheten for politisaker.

– Politivold under avhør har skjedd før, men sjelden foran åpent kamera, sier Else Leona McClimans.

Hun leder menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen. De jobber for å styrke og ivareta menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt.

– Dette er en form for politivold som jeg trodde vi ikke lengre hadde i Norge, sier McClimans.

Hun mener dette er en sak Spesialenheten bør kunne behandle raskt.

– Tilliten til politiet svekkes når ikke slike saker behandles umiddelbart, sier McClimans.

Qadar Abdi har uttalt til NRK at han avga sin forklaring til Spesialenheten i mai i år.

NRK har vært i kontakt med Politiets Fellesforbund, som ikke ønsker å uttale seg mens etterforskningen pågår.