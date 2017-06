Lavere eiendomsskat i Birkenes

Eiendomsskatten i Birkenes blir lavere.Det sørger et flertall i formannskapet for, skriver Lillesands-Posten. Dersom det blir vedtatt i kommunestyret vil satsen senkes til 4 promille for fritidsboliger og hus. Det er det samme nivået som i 2016.