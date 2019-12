– Lasteskipet «Isidor» kom ut for et forrykende uvær 8. og 9. desember i Nordsjøen. Mannskapet hadde mer enn nok med å holde seg fast innendørs, forteller Gordon Fuglestad i Arendal Havn.

22. desember fikk Kystverket tips om at masse planker drev langs kysten i Grimstad og Arendal.

En rekke privatpersoner, redningsfartøy og fiskere har jobbet med å berge store deler av plankehavet i land.

Ingen visste hvor plankene kom fra. I dag, mandag, ble plankemysteriet løst av Arendal Havn.

Det var Agderposten som omtalte saken først.

Lapp løste mysteriet

Fuglestad forteller at de fant en istykkerrevet lapp på en av plankebuntene som drev i land. Slik fant de ut at «Sødra Hamina» i Finland sto bak lasten.

– Vi kontaktet dem. De bekreftet at de hadde sendt av gårde et skip som hadde mistet lasten, sier Fuglestad.

Arendal Havn tok kontakt med det danske rederiet Echoship og fikk bekreftet hendelsen.

Lasteskipet reiste fra Hamina sør i Finland og var på vei til nordøstkysten av England.

Arendal Havn vet ikke nøyaktig hvor skipet mistet lasten, men det var trolig midt i Nordsjøen.

Mannskap fra redningsskøyta Inge Steensland fraktet seks tonn trelast inn til Arendal havn. Foto: Redningsskøyta Inge Steensland

Varslet bare internasjonalt

Skipet hadde nesten 1700 kubikkmeter med materiale på dekk. Dette ugjør ifølge Fuglestad mellom 1200 og 1300 tonn.

Da materialene ble oppdaget i sjøen, reagerte Sjøfartsdirektoratet på at de ikke hadde fått noen meldinger fra skip som hadde mistet last.

I norsk farvann skal skip varsle Sjøfartsdirektoratet ved uhell.

Fuglestad opplyser at rederiet kun varslet internasjonale sjøfartsmyndigheter og eget forsikringsselskap.

– De visste ikke hvor lasten ville drive og forholdt seg til internasjonale regler.

Ingen i det danske rederiet Echoship kunne kommentere saken overfor NRK i ettermiddag. Steffen Andersen, flåteansvarlig i selskapet, uttalte tidligere i dag følgende til Agderposten om den dramatiske hendelsen:

– Det var alt for farlig for mannskapet, som for øvrig alle er veldig erfarne, å ta seg ut på dekk. Heldigvis løsnet lasten av seg selv, og gikk dermed over bord og forsvant. I tilfeller der ting blir hengende fast er det mye mer farlig for både mannskap og skip med tanke på skipets balanse.

Store mengder bygningsmaterialer ble berget i land i Grimstad. Foto: Odd Rømteland / NRK

Folk vil ha plankene selv

Flåteansvarlig Andersen visste ikke hvor lasten hadde tatt veien før rederiet ble kontaktet av Arendal Havn.

Hva som nå vil skje med plankene, er ifølge han en forsikringssak.

De siste dagene har både privatpersoner, redningsfartøy og fiskere i Arendal og Grimstad hanket inn flere titalls tonn av plankene. Mange har sett for seg at de kan benytte dem selv.

– Vi har holdt på i over 20 år, men dette er første gangen vi har mistet last. Derfor vet jeg heller ikke hva som er vanlig i slike situasjoner, sier Andersen til Agderposten.

Kjenner ikke omfanget

Kystverket var ikke kjent med at skipet som mistet lastet var sporet opp da NRK kontaktet de i ettermiddag.

Regiondirektør Harald Andreassen i Kystverket Sørøst, har ingen oversikt over hvor mye plank som fortsatt befinner seg på sørlandskysten.

Han vet heller ikke om privatpersoner fritt kan benytte seg av plankene.

– Det er ikke kystverket sin sak. Det må politiet eller forsikringsselskapet finne ut av. Den delen av lovverket er ikke vår, sier Andreassen.