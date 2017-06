Låser dører for ofte

Mandal sykehjem holder pasienter urettmessig bak låste dører fordi de er redde for at det kan skje uhell. Det mener Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i en fersk rapport. Det skriver Lindesnes avis. Hovedtillitsvalgt ved sykehjemmet innrømmer til avisen at formalitetene rundt låsingen av dørene ikke alltid er helt i orden.