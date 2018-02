Langer ut mot Rema 1000 etter reklamestunt

I en Rema 1000 butikk i Kristiansand kan man se en plakat som får Mari-Mette Graff, lederen i Landsforeningen for Overvektige, til å rase.

– Vi stusser over at Rema 1000 velger å pushe smågodt under slagordet «Litt er lov – hver dag». Dette speiler enten dårlig kunnskap om hvordan sukker påvirker helsen, eller dårlig vurderingsevne i forhold til at de faktisk har forpliktet seg på intensjonsavtalen om sunnere kosthold. Denne avtalen har de undertegnet sammen med NHO, regjeringen og en rekke andre aktører i dagligvarebransjen, sier hun.

Ifølge den lokale kjøpmannen selger butikken mer godteri enn de fleste Rema 1000 butikker. Foto: Line Haus / NRK

Fjernet plakaten

Kommunikasjonssjef i Rema 1000, Ann-Kristin Pettersen, ønsker ikke å kommentere hvorvidt butikkjeden har gode nok retningslinjer for hva det skal være lov å reklamere for i butikklokaler, men sier følgende:

– Vi har mange engasjerte kjøpmenn, noe vi er stolte av og glade for. Etter at vi ble gjort oppmerksom på at denne plakaten kunne være problematisk har den blitt fjernet og vi beklager denne opplevelsen.

Den aktuelle kjøpmannen sier at plakaten var humoristisk ment, men at han i ettertid ser at dette ble feil.

Mari-Mette Graff mener at butikker ikke burde reklamere for smågodt i det hele tatt. Du trenger javascript for å se video. Mari-Mette Graff mener at butikker ikke burde reklamere for smågodt i det hele tatt.

Kan påvirke barn

Graff reagerer spesielt sterkt på plakaten fordi hun mener slike budskap appellerer til barn.

– De tegnede smilefjesene er ikke til å misforstå, og sammen med kraftige farger på merking av pris vil selv barn som ikke kan lese bli oppmerksomme på godterihaugen. Dette kan opplagt også påvirke barn, og vi stiller oss tvilende til at Rema 1000 gjør noe slikt som dette uten at de samtidig tenker at det vil bidra til økt omsetning av varen.

I Norge har Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ansvar for å behandle klager sendt inn av forbrukere, som av forskjellige årsaker reagerer på annonsering og markedsføring av matvarer.

– Vi har et sett med retningslinjer og en veiledning som mat- og drikkevarebransjen har forpliktet seg til å følge for markedsføring særlig rettet til barn under 13 år for visse typer produkter med høyt innhold av fett, salt eller sukker, sier MFUs sekretariatsleder Wenche Jacobsen.

Det var mye godteri i butikken i Vågsbygd i Kristiansand.

Blitt felt tidligere

Jacobsen understreker at dette tilfellet gjerne kunne vært meldt inn til MFU.

Dette er ikke første gang Rema 1000 er i hardt vær grunnet butikkmateriell som er vurdert i strid med MFUs retningslinjer.

I slutten av januar ble Rema 1000 felt to ganger, først sammen med smågodtaktøren Candy King, så med sjokoladeprodusent Mars.

Les mer: Sjokoladereklame felt i utvalg