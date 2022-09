– Vi kysser lenge hver dag, tre ganger om dagen, sier Laudie Hoxha og mannen Abit Hoxha.

Ekteparet kjenner at det lange kysset knytter dem emosjonelt tettere sammen.

– Det kjennes som da vi startet å date, for 10 år siden, sier de og smiler mot hverandre.

Johanna og Theodor Kophe fra Hamburg mener at kyssing er oppskriften på et godt forhold. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Tell: 1–2–3–4–5–6

Tell til seks inni deg. Så lenge skal du kysse din kjære for at kysset skal «fungere».

– Du får utskillelse av oksytocin, som er tilknytningshormonet. Når du får mer av det i kroppen så føler du deg nærmere partneren din. Du føler på en økt nærhet.

Det sier lege Siri Dalsmo Berge som har skrevet selvhjelpsbok for parforholdet.

– Mer enn bare en sånn hverdagsnuss på kinnet?

– Ja, sier hun og ler.

Et kyss i forbifarten gir ikke samme effekten som å stå tett inntil hverandre og kysse i seks sekunder.

Og det kan kjennes lenge for noen.

Laudie Hoxha og Abit Hoxha har vært sammen i 10 år og hun kjente at seks sekunders kyssing var deilig. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Sommerfuglene danser

Ute i solen i Kristiansand står et ungt par med sine to små barn. De kysser gjerne lenge.

– Seks sekunder føltes deilig, og jeg fikk sommerfugler i magen, sier mamma Johanna Kophe.

Hun er på ferie sammen med familien sin fra Hamburg.

– Vi synes det er viktig at barna ser at vi er gode med hverandre og kysser, sier pappa Theodor Kophe.

Ifølge forsker og lege Siri Dalsmo Berge er det helse i hvert kyss.

– Ja, det vil jeg si. Det å kysse litt lenge påvirker balansen i forhold til stresshormoner, og reduserer stress i kroppen, og det er bra for immunforsvaret og mange ting.

Piet og Engelina Paffen holder gnisten i ekteskapet med å kysse lidenskapelig, selv etter 40 års ekteskap. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Leppekontakt skaper bånd

Flere av de parene vi møter har vært gift i flere tiår. De kysser fremdeles.

– Vi har vært gift i 50 år, og kysser litt hver eneste dag. Det sier Piet og Engelina Paffen.

På fastlegekontoret til Siri Dalsmo Berge i Arendal kommer det ofte par som strever med samlivet.

Da anbefaler legen mer leppekontakt.

– Kyssing kan de fleste få til, og det tar ikke så lang tid å få opp nivået av tilknytningshormoner i kroppen, sier lege Siri Dalsmo Berge.

Men, hva når kyssingen ikke skaper harmoni?

Siri Dalsmo Berge er spesialist i allmennmedisin og har videreutdanning i parterapi. Foto: Lina Hindrum / Cappelen Damm

Kyssing kan gjøre alt verre

Dersom konflikten er stor i et parforhold kan krampaktige tips om å kysse bare gjøre vondt verre.

Det mener partolken Maria Mork. Hun har også hørt om boken til Dalsmo Berge.

– Kyssing kan nærmest kjennes ut som et overgrep for et par som strever og ikke kjenner emosjonell nærhet, sier hun.

Hun peker på at uansett typen nærhet må parene være åpne om intensjonen bak, og sette seg inn hva hver enkelt trenger for å være nær.

– Jeg er skeptisk til at det gis generelle råd som skal hjelpe alle par. Det gjør vondt verre for svært mange, sier Mork.

Hun tipser ofte om klemmen på over åtte sekunder, det er lenge nok til at stresset i oss senkes og tilknytningshormonet frigis.