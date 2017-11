Lam gikk med åpent brudd på slakteriet: – Grov svikt

– Det var åpenbart at dyret var for skadet til at det kunne leve videre, skriver Mattilsynet.

25. oktober fikk det velrenommerte slakteriet i Lillesand besøk.

I slakterifjøset ble det funnet et lam med et åpent beinbrudd. Mattilsynet ga pålegg om at lammet måtte avlives umiddelbart.

Vedtaket ble gjort med hjemmel i forskriften om nødavliving av dyr, det vil si «avliving av dyr som er skadet eller som lider av sykdom som er forbundet med store smerter eller lidelser».

– Vi lever av tillit, sier slakter Jens Eide. Foto: Sigtor Kjetså / NRK

– Grov svikt

Skaden var flere timer gammel da den ble oppdaget.

– Samlet viser dette en grov svikt i slakteriets ivaretakelse av dyrevelferd, skriver seksjonssjef Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet.

Mattilsynet skriver også at gulvet i utebingen var så glatt av avføring at dyr kan skli og skade seg.

– Lammet som hadde åpent beinbrudd, har høyst sannsynlig brukket beinet i løpet av oppstallingen i utebingen, sier Osaland.

Skaden på lammet ble dokumentert. Foto: Mattilsynet

– Uenig i fremstillingen

Slakter Jens Eide mener fremstillingen ikke er riktig.

– Vi beklager det som har skjedd. Vi har slaktet i årevis, og en gang kan det skje noe galt. Men denne saken er skjevt fremstilt.

– Men det er tale om et lam som har sklidd i møkk og brukket beinet?

– Det omtalte dyret har aldri vært i den avdelingen. Lammet var skadet, men det ble satt til side i en egen sykebinge for å bli tatt hånd om. Detaljene, kommer vi tilbake til når vi skal svare Mattilsynet.

– Nattesøvnen forsvant

Eide sier at saken har vært en stor påkjenning.

– Den har tatt nattesøvnen min. For dyr skal ikke ha det vondt. At dyr går til slakt, er en kjensgjerning, men dyr skal ikke lide.

– Hvorfor har dere nå hyret advokat?

– Vi må belyse saken på en måte som er riktig. Det er vår rett og plikt.

Slakteribedriften Jens Eide i Lillesand. Foto: Sigtor Kjetså / NRK

– Tomme ord om dyreetikk

– Hva betyr saken for bedriftens omdømme?

– Vi lever av omdømmet. Vi har ingenting å skjule. Men dyrene har ikke har vært ute i den møkkete bingen. Uriktige påstander kan ikke bli stående.

– Jeg trodde vi skulle få belyse saken før den kom ut i offentligheten. Men vi skal leve med Mattilsynet, og Mattilsynet skal leve med oss. Og det skal vi gjøre på best mulig måte, sier Jens Eide.