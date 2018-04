Lahlum velger norsk påskekrim

Lahlum, som selv har skrevet flere krimromaner, mener en viktig grunn til at nordmenn koser seg med drapsdramatikk i påskehøytiden, er at vi lever relativt trygge liv.

– Overordnet tror jeg de fleste mennesker i Norge heldigvis lever ganske trygge og relativt lite dramatiske liv. Vi slipper å bekymre oss mye for kriminalitet, som en del mennesker i andre land opplever som en trussel. Dermed kan vi i større grad lese om det og koble av på den måten, sier han.

Under en boksignering i en bokhandel hadde Lahlum en tankevekkende opplevelse. Ei dame kikket lenge på bøkene hans før hun la dem fra seg og sa:

Beklager, jeg leser ikke krim. Jeg er fra Bosnia. Kvinne i bokhandel

– Jeg forstod hva hun mente. Ut fra hennes alder og hva hun sa så hadde hun åpenbart opplevd borgerkrigen i Jugoslavia på 90-tallet, og etter det ikke villet lese krim, sier Lahlum.

– Påskekrim er som annen krim

– Er det forskjell på påskekrim og annen krimlitteratur?

– Egentlig ikke, men hvis en krimroman utgis i passe tid før påske og i tillegg har tilknytning til noe vi forbinder med påske, som norsk natur, vinter og ski – så glir den rett inn i påskekrimkonseptet. Men ser man hvilke krimromaner som blir lest i påsken og hvilke krimserier som sendes på tv, så er det sjeldent noen tilknytning til den norske påsken.

Lahlums påskefavoritter

Da Lahlum ble bedt om å velge påskekrim for oss, ble det ingen gode, gamle krimtravere på topplista.

– Jeg har valgt fire norske forfattere som alle har kommet med bok de siste måneden. De har det til felles at de ikke ligger på bestselgerlisten, men skriver god krim som fortjener et større publikum, sier han.

Frode Granhus siste bok "Forsvinningen" ble utgitt etter forfatterens død. Hans beste bok, ifølge Lahlum.

Ingebjørg Berg Holm er ifølge Lahlum en forfatter med et veldig reflektert og bevisst forhold til både litteratur og historie.

1. Frode Granhus: "Forsvinningen" ​​ Granhus var en stor nordnorsk forfatter. Han døde plutselig i fjor høst. Krimromanen «Forsvinningen» rakk han akkurat å gjøre ferdig før sin død. – Dette er kanskje hans beste roman i karakteristiske nordnorske omgivelser, sier Lahlum.

2. Jan Boris Stene: "Lucifers fall" Et historisk og klassisk krimmysterium hvor handlingen er fra Tronheim nøyaktig 100 år tilbake i tid.

3. Frits de Bourg: "Rød desember" Handlingen er fra 1950-tallet, i den tidlige fase av den kalde krigen. Historien utspiller seg utenfor storbyene i landlige omgivelser i Buskerud. Årets påskekrim i Radioteateret «Dødens elv» er skrevet er de Bourg.

4. Ingebjørg Berg Holm: " Barføtt over isen" Her har vi norsk lensmannskrim fra slutten av1800-tallet. Hun skriver veldig bra, og hun skriver en bok som er tankevekkende og har dimensjoner utover det å være krimlitteratur. Forfatteren er et av unntakene i en mannsdominert bransje – hun er ung og kvinne.