– Jeg hadde ikke tenkt at det var insekter hvis noen hadde spurt, det er jo genialt å putte i sånt, sier Cecilie Beinert. Hun er lektor ved Universitetet i Agder.

Beinert har akkurat fått smake på knekkebrød som inneholder insektmel.

– Jeg kan forstå at enkelte synes det er litt rart. Når man snakker om matkultur så er jo ikke insekter noe vi er så vant til å spise. Men andre steder i verden tar man det som en selvfølge, sier hun.

I disse knekkebrødene er det både sirisser og melormer. Jentene som står bak ønsket å lage et produkt som gjorde det enkelt å få i seg bærekraftige proteiner. - Vi tror det er et marked for dette, sier daglig leder i CrickCracks, Miriam Elise Olsen.

Ulik tilbakemelding

Det er studentbedriften CrickCracks som står bak knekkebrødene.

– Dette skal være en naturlig måte å få i seg proteiner på, hvis man for eksempel spiser mye plantebasert. Det forteller Miriam Elisa Olsen, som er daglig leder i CrickCracks.

Bedriften startet som et skoleprosjekt på årsstudiet i ernæring, mat og kultur på Universitetet i Agder.

Responsen har vært variert.

– Mange synes det er litt ekkelt, vi har fått mye blandede reaksjoner, forteller Olsen.

Pulveriserte melormer og sirisser er blandet inn i deigen.

Ønsket var å kamuflere insektene.

– Å putte dem i knekkebrød gjør at det blir litt gjemt og at man ikke egentlig tenker over at det er insekter i dem, sier designansvarlig Veronika Fridheim.

- Man tenker ikke over at det er insekter i knekkebrødene når man spiser dem, forteller jentene i CrickCracks. Foto: Ada Bjøranger / NRK

God proteinkilde

– Når man maler dem opp åpner det opp en annen mulighet til å bruke insektproteiner i produkter. Det sier klimaforsker ved NTNU Anders Hammer Strømman.

Han er en av de norske hovedforfatterne bak den siste rapporten fra FNs klimapanel.

Strømman er også positiv til studentenes insektmel.

– Det å ta i bruk insektprotein er et godt eksempel på den typen innovasjoner vi trenger for å komme frem til de løsningene som kan sikre oss lavere utslipp.

Strømman forteller at matproduksjon står for 30 prosent av våre samlede klimagassutslipp.

Kjøttproduksjon er blant verstingene.

– En redusert kjøttbasert diett bidrar til et lavere klimafotavtrykk. Og insektproduksjon er et godt alternativ til å produsere protein med lavere klimafotavtrykk.

Insektproduksjon har et mye lavere klimafotavtrykk enn produksjon av proteiner fra kjøtt forteller klimaforsker Anders Hammer Strømman. Foto: Maren Agdestein / NTNU

Har falt i smak

På Universitetet i Agder deles det ut smaksprøver av insektknekkebrødene.

– Å putte insekter i mat som mange spiser mye av og bør spise mer av, som grove kornprodukter, er veien å gå med tanke på helsa vår og helsa til jordkloden.

Det sier lektor ved institutt for ernæring og folkehelse Kaia Heslien.

Også blant studentene faller knekkebrødene i smak.

– Det smaker som et vanlig grovt knekkebrød, veldig godt, sier student Maria Holte.