Laga falsk nettside om politisk parti

– Dette er eit alvorleg overtramp, seier professor i statsvitskap ved Universitetet i Agder, Dag Ingvar Jacobsen til NRK.

Sørlandspartiet vart stifta for omtrent eitt år sidan i Kristiansand.

Sidan har det blitt jobba med å stable organisasjon og politikk på beina.

Målet deira er å komme inn i bystyret til hausten.

I mars i år vart det registrert ei ny nettside under adressa sørlandspartiet.no. Etterkvart vart det mellom anna publisert namn og bilete av fleire personar på nettsida. Det var desse som skulle stille til val for Sørlandspartiet til hausten. Det er berre eitt problem. Personane fins ikkje.

Nettsida var falsk.

Det var ikkje partiet sjølv som hadde laga ho.

– Dette ser skikkeleg proft ut altså. Det er ikkje enkelt å sjå at dette ikkje er ekte personar, seier professoren då han får sjå korleis nettsida såg ut før den vart fjerna.

Også det politiske innhaldet på nettsida var oppdikta.

– Det er djupt problematisk at nokon tek eit namn, utgjer seg for å vere andre og gjer det anonymt. Dette er med på å forgifte debatten, meiner professoren.

NRK har fått opplyst at det er brukt kunstig intelligens for å lage bileta av personane.

Berre eitt av namna som er brukte på sida finst i offentlege register, viser ein gjennomgang NRK har gjort.

Det vart lagt ut fleire tekstar om kva partiet ville jobbe for på den falske nettsida. Den falske nettsida hevda at partiet ville byggje nytt bedehus i Søgne. Den falske nettsida hevda mellom anna at partiet vil utgreie utbygging av vindkraft på Tangen like ved Kristiansand sentrum. Flytting av hamna er ei politisk betent sak i Kristiansand. Den falske nettsida hevda at Sørlandspartiet ville plassere ny hamn på ein heilt ny stad. Det vart hevda at Sørlandspartiet ville flytte Palmesus vekk ifrå Bystranda i Kristiansand. Nettsida hevda at Sørlandspartiet ville dyrke kjende personar og bedrifter i Kristiansand.

Tilsett i Multiconsult stod bak

Personen som laga sida er tilsett i selskapet Multiconsult.

NRK har snakka med personen, som fortel at ein kameratgjeng i 2013 stod på ein «valstand» i samband med eit utdrikningslag.

Då brukte dei namnet Sørlandspartiet og brukte valkampsaker som vedkommande omtalar som «tøysesaker».

Då personen såg at det var etablert eit parti med namnet Sørlandspartiet ti år seinare, vart dette drege fram igjen.

Domenet sørlandspartiet.no vart kjøpt og nettsida vart laga.

Tanken var at dette skulle vere satire, ifølgje personen bak sida.

– Eg meiner det går klart fram at dette var ei satireside og stiller meg spørjande til at nokon kan ha misforstått dette, seier personen og opplyser at det tok kring ein halvtime å lage sida.

Domenet vart oppretta og registrert på personen si private e-postadresse. Men på kontoen som krevst for å kjøpe domene er jobb-e-posten registrert som sekundær-e-post.

– Nettsida er oppretta på fritida og har ikkje noko med arbeidsgjevaren min å gjere, seier vedkommande.

Multiconsult vil ikkje kommentere saka.

– Dette er ein ikkje-sak for Multiconsult. Multiconsult er ikkje ein part i denne saka, seier kommunikasjonssjef Gaute Christensen i selskapet.

NRK veit at selskapet likevel har brukt eigne juristar til å hjelpe medarbeidaren sin.

Dette forklarar dei med sitt ansvar som arbeidsgjevar.

– Multiconsult er eit partipolitisk uavhengig selskap som aldri vil engasjere seg i partipolitiske nettsider, falske eller ekte, seier Christensen.

Multiconsult blir ofte brukt av kommunar i ulike prosjekt.

I fjor brukte Kristiansand kommune over 5,8 millionar kroner på teneste frå selskapet fordelt på 58 oppdrag, viser ei oversikt NRK har fått.

To problematiske ting

Professor Dag Ingvar Jacobsen meiner saka er alvorleg, trass i at dette skulle vere uskuldig satire.

– Her er det to ting som er problematiske. Ein tek eit namn til eit eksisterande parti og gjer det anonymt, seier professor Dag Ingvar Jacobsen.

– I eit vanleg debattklima ville ein nok ha teke dette som noko morosamt. Men det er tydelegvis ikkje debatten, kanskje spesielt i Kristiansand, open for no, seier Jacobsen.

Dag Ingvar Jacobsen er professor i statsvitskap ved Universitetet i Agder. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Politisk jordskjelv

Professoren viser til valet i 2019, som vart omtala som eit politisk jordskjelv i Kristiansand i etterkant.

Nils Nilsen, som no er Sørlandspartiets ordførarkandidat, spelte ei sentral rolle her.

Han drifta den kontroversielle Facebooksida Sørlandsnyhetene, som vart skulda for hets, sjikane og falske nyheiter.

Samstundes stod han på vallista til Demokratene, som fekk 13,5 prosent av stemmene.

– Eg ser ironien i dette. Eg trur ikkje dei som har laga denne falske sida har sett bort ifrå det som skjedde i 2019, og ville slå tilbake med same mynt, seier Jacobsen.

Personen bak den falske sida avviser kjenskap til det som skjedde i 2019-valet, og vil ikkje kommentere saka ytterlgare.

Etter førre lokalval har Nilsen brote med Demokratene.

Han var innom Industri- og næringspartiet, der han vart kasta ut etter ein heftig krangel med ordføraren i bystyret.

– Folk trudde det var oss

Etter dette starta Nilsen Sørlandspartiet.

No blir han møtt med noko som liknar på det han sjølv har blitt skulda for.

– Eg tok eigentleg dette med knusande ro. Eg tenkte det var ein skøyarstrek som kanskje gjekk over. Men eg fekk så mykje reaksjonar som gjekk på at folk trudde det var oss, seier Nilsen.

Nilsen kjøper ikkje forklaringa om satire.

– Folk må gjerne meine det er satire. Men her er ikkje grensegangen klar. Viss dette var 5080 Nyhetskanalen eller Nytt på Nytt, så greitt. Men her har vi kjernesaker for vårt parti. Hamneflytting, vindmøller og kommunesamanslåing. Det er viktige saker for oss å vere tydelege på, seier han.

Ifølgje Nilsen fekk partiet etter kvart mange spørsmål om det var deira side.

– Når folk ikkje forstår at det er satire, då har vi eit problem. Då måtte vi gjere noko, seier Nilsen.

Nils Nilsen er Sørlandspartiet sin toppkandidat til valet. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Vil melde til politiet

Partiet har varsla at dei vil melde saka til politiet.

I tillegg har dei meldt saka inn til Valgdirektoratet, som igjen har varsla Kommunal- og distriktsdepartementet.

Dei har gitt partiet råd om korleis dette bør handterast i tråd med retningsliner mot uønskt påverknad av valet.

Samstundes vert det jobba for å få overført domenet til Sørlandspartiet.

Med få månader att til valet, meiner professor Dag Ingvar Jacobsen at folk må vere kritiske til informasjon på nett.

– Dette må vi vere veldig merksame på. Det er ingen tvil om at vi må ta dette på det sterkaste alvor, seier han.