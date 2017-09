Kvinne slipper straff etter drap på ektemannen

Vedtaket fra Riksadvokaten er endelig og kan ikke påklages, skriver Fædrelandsvennen.

Kvinnen har siden i sommer vært tvangsinnlagt på sykehuset i Kristiansand.

Avdøde Mahmoud Mohammadi var kurdisk flyktning fra Iran. Foto: Privat

Slipper rettssak og straff

– Hun er meget fornøyd med vedtaket. Hun sier at hun er glad for at hun slipper rettssak og straff, sier 55-åringens forsvarer, advokat Harald Stabell, til avisen.

Den 63 år gamle mannen ble drept sent om kvelden 26. februar i sitt eget hjem.

I begynnelsen av april ble kona pågrepet og siktet for å ha slått i hjel mannen med en rekke slag ved bruk av en ukjent gjenstand. Hun nektet først for dette, men innrømmet senere drapet og forklarte at hun hadde drept mannen med stein.

Les også:

– Riktig beslutning

Etter det Fædrelandsvennen forstår, fester politiet lit til kvinnens forklaring, som støttes av andre bevis i saken.

– Jeg har aldri tidligere opplevd at en drapssak har fått et slikt utfall som dette. Men jeg mener det er en riktig beslutning, sier Stabell.