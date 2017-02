Kvinne dømt for overgrep mot sønn på ti år

Overgrepene skal ha foregått i perioden fra høsten 2014 til januar i fjor. Saken ble avdekket da sønnen betrodde seg til skolens helsesøster dagen etter at moren skal ha truet med å drepe sønnen og brenne ned huset deres, skriver Fædrelandsvennen.

Kvinnen hevder hun ikke husker å ha framsatt disse truslene, men tingretten mener sønnens forklaring er troverdig og legger til grunn at uttalelsene ble gitt.

Kvinnen, som opprinnelig er fra Irak, men har bodd i Norge i over ti år, nekter å ha gjort noe straffbart. Hun har fortalt at hun utførte intime undersøkelser av sønnen fordi hun mistenkte at han ble utsatt for overgrep av sin eldre bror.

Retten trodde på kvinnens forklaring om bakgrunnen for disse undersøkelsene, men uttaler at de var "så inngripende og så krenkende at det overhodet ikke kan ses på som en omsorgshandling". Derfor konkluderte tingretten med at kvinnen må dømmes for seksuell omgang med et barn under ti år. Kvinnen skal også ha slått sønnen og kommet med nedsettende kommentarer til ham.

Kvinnens forsvarer, advokat Øyvind Aas, sier til Fædrelandsvennen at hun er uenig i utfallet og vil anke dommen.