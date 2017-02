Slangen ble beslaglagt under en rutinekontroll på havna i Kristiansand etter at danskeferja Superspeed la til kai natt til søndag.

Stjålet under et innbrudd

– Slangen ble funnet i en tøypose, fortalte vaktsjef Ellinor Vedal hos Tollvesenet i Kristiansand til NRK.

En 21 år gammel mann innrømmet at han hadde hentet slangen i Danmark, der han hevdet at han hadde kjøpt den på lovlig vis.

Vedal forklarer at det var en ulovlig innføring og at mannen er anmeldt. Det ble opp til Mattilsynet å avgjøre hva som skulle skje med slangen.

Fædrelandsvennen skriver at slangen nå er stjålet fra Mattilsynet etter et innbrudd.

– Vi oppdaget tyveriet torsdag morgen. Det er kun slangen som er borte, så det virker jo som dette ikke var et tilfeldig innbrudd, sier avdelingsleder Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet til avisen.

Skulle til Dyreparken

Det er første gang Mattilsynet opplever at noen har stjålet et dyr i et innbrudd, og lover å gjennomgå rutinene for oppbevaring av dyr

Ifølge Osaland skulle Dyreparken i Kristiansand ta imot slangen, og den skulle ikke avlives.

Tyveriet er anmeldt til politiet, og ble oppdaget da slangen skulle hentes og fraktes til Dyreparken torsdag morgen.

NRK har foreløpig ikke fått noen kommentarer fra politiet om hvor etterforskningen står.