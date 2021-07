– "Frank" ser ut som slanger flest. Han har nokså god kamuflasje og det gjør det vrient å finne han ute, sier matfar Thomas Austad i Kristiansand.

Slangen er 1,5 meter lang.

Og sårt savnet.

Da Austad kom hjem fra ferie var kvelerslangen hans "Frank", søkk borte.

– Det var rett og slett buret til akvariet som ikke ble lukket ordentlig. Det er ikke store plassen de trenger for å komme seg ut. Han har vel kjedet seg og klatret ut soveromsvinduet.

Kongepyton er en liten kvelerslange som er en av de vanlige slangene å ha som hobbydyr fordi de "er vennlige og bare henger rundt." Foto: Inger Kristine Volden / NRK

Leteaksjon

Nå er det satt i gang full leteaksjon i nabolaget i Kristiansand.

– Mest sannsynlig har han krøpet inn i en sprekk for å holde varmen, hvis han ikke er tatt av en fugl eller en katt, tror Austad.

Kvelerslangen har vært familiens kjæledyr i fire år.

Han har aldri stukket av før.

– Vi synes jo dette er ganske kjipt. Det er jo et husdyr med personlighet uansett hvor rart det høres ut.

Her er "Frank" avbildet i eier Thomas Austad sin hånd. Foto: Privat

Politiet på saken

Det var i går kveld at politiet i Agder la ut en ganske oppsiktsvekkende melding på Twitter.

Bekymra naboer

I en gruppe på Facebook gir mange sørlendinger uttrykk for at de nå skalker lukene av frykt for å få slangen i hus.

Flere har uttrykt bekymring for slangen på rømmen. Foto: Facebook

Matfar Thomas vil likevel understreke at naboer ikke har noe å frykte.

– Det er ingen grunn til å frykte "Frank". Han er så harmløs at. En hoggorm er mer skummel. Det er bare å plukke han opp, han har aldri bitt noen.

Men det er tross alt snakk om en kvelerslange, kan den ta livet av folk?

– Nei, nei, er du gal! Den er ikke sterk nok til det.

Slangen har forsvunnet fra Hamreheia, et bynært nabolag på Lund, i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

– Kan leve ute lenge

Veterinær i Dyreparken, Rolf-Arne Ølberg, kan også berolige eventuelle bekymra naboer:

– Den er ikke farlig i det hele tatt med mindre du er en mus eller hamster.

Slangen kan også klare seg utendørs en god stund fremover.

– Temperaturen for den ute nå er ikke optimal, den må ha det litt varmere. Men den kan leve utendørs lenge og trenger ikke mat med det første, sier Ølberg.

Ifølge Dyreparkens veterinær er det sannsynlig at "Frank" kan komme fram for å varme seg dersom solen titter frem.

– Jeg skjønner at folk er redd for slanger, men dette er en slange noen har hatt hjemme så jeg vil tro den er vant med å bli håndtert. Den kan kanskje bite, men det er ikke farlig.

Og dersom noen kommer over slangen har veterinæren følgende råd:

– Enten prøve å løfte den selv med begge hender, forsiktig og behagelig, eller holde øye med den og kontakte eier eller eventuelt politiet.