Kunder ser på mobilen mens de betaler: – Vi sier hei og ha det, men de har ikke tid

– Det skjer som regel hver dag, og man blir litt frustrert når man ikke får øyekontakt. Det er kanskje litt uhøflig, sier H & M-ansatt Lise Brodersen Arnø.

Hun synes det er merkelig når kunder kun kommuniserer med mobilen.

– Vi sier hei og ha det, men de har ikke tid til det, sier hun og ler.

Det opplever også Meny-ansatt Mia Sofie Sedberg.

– Vi liker jo når kundene sier hei. Hvis vi sier hei, og de ikke gir respons fordi de er på mobilen, så er det jo kanskje litt frekt, sier hun.

Meny-ansatt Mia Sofie Sedberg møter hver dag kunder som ser ned i mobilskjermen når de skal betale. Foto: Vetle Hjortland / NRK

18-åringen forteller at det som regel skjer flere ganger i løpet av en dag.

– De viser ikke at de har kommunikasjon med den de skal kjøpe varene av, legger hun til.

Sedberg påpeker at hun ikke sikter til kunder som bruker mobilen til å betale.

– Føler jeg avbryter

21 år gamle Helene Emilie Jensen opplever at hun får øyekontakt med de aller fleste kundene, og at de legger bort mobilen så fort de kommer til kassa.

Men om kunder ser ned i mobilskjermen når de kommer til kassa, synes hun kommunikasjonen blir utfordrende.

– Jeg vil jo gjerne være hyggelig og gi en god opplevelse, men det blir vanskelig når jeg ikke har oppmerksomheten deres. Da føler jeg at jeg avbryter dem.

Helene Emilie Jensen jobber på Gina Tricot på Sandens senter. Hun opplever ikke like ofte at kundene ser ned på mobilen. Foto: Christina Cantero / NRK

– Uhøflig

Det er synd at man prioriterer mobilen over mennesker man har foran seg, mener professor og kommunikasjonsekspert Jan Svennevig.

– Det er uhøflig. Det å snakke med en butikkansatt er et møte man bør behandle med respekt. Man har ikke behov for mobilen, med mindre man bruker den til å betale.

Har du vært på mobilen mens du handler i kassa? Ja Nei Vis resultat

Tarald Johansen (24) er en av dem som selv har brukt mobilen mens han har vært i kassa for å betale.

– Det har nok skjedd i ny og ne, men det har som regel vært fordi jeg har vært opptatt med andre ting, og jeg ikke har tenkt meg så mye om.

24-åringen understreker at han alltid prøver å få øyekontakt med de som står i kassa, og følge med på det de sier.

– Jeg skjønner det er irriterende hvis de ikke får kontakt og at det kan bli oppfattet som uhøflig. Men jeg tviler på at det er meningen. Folk tenker nok ikke så mye over det.

Tarald Johansen innrømmer at han selv har brukt mobilen mens han har vært i kassa for å betale. Foto: Christina Cantero / NRK

Inger Bjørketveit forteller at hun også har brukt mobilen mens hun er i kassa.

– Jeg har tatt meg selv i å gjøre det, men det er ganske frekt. Når vi treffer mennesker bør vi kunne se dem øynene og snakke med dem. Det er vanlig folkeskikk.

Hun legger til at hun prøver å overse mobilen hvis det ringer.

Inger Bjørketveit mener det er vanlig folkeskikk å se folk i øynene. Foto: Christina Cantero / NRK

Butikkansatt Karoline Dalane forteller at hun har full forståelse for at kunder noen ganger må ordne ting samtidig som de står i kassa.

– Folk må få lov til å gjøre det de vil, men det er jo hyggelig når man får kontakt. Det tar jo et minutt eller mindre.