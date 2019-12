Arkitekter fra hele verden lar seg fascinere av biblioteket i Vennesla.

Franskmenn, amerikanere og briter har kåret det til å være ett av de fineste i verden. Sist ut var kåringen i franske «Un Monde de bibliothéques».

Det er særlig på grunn av arkitekturen, og valget av tre som materiale.

Åtte år etter at praktbygget sto ferdig i sørlandsbygda, viser det seg at tretaket er fullt at råteskader.

Det vil trolig koste rundt to millioner kroner å fikse det.

BYGDAS STOLTHET: Kulturhuset i Vennesla har fått mye oppmerksomhet internasjonalt. Her med ordfører Nils Olav Larsen (KrF). Foto: Mads Nielsen / NRK

– Det er trist. Dette bygget har betydd veldig mye for omdømmet til Vennesla. Vi har ett av de store bibliotekene i verden som har fått internasjonal oppmerksomhet. Dette må vi bare fikse opp i, sier ordfører Nils Olav Larsen (KrF) om råteskadene.

– Det er aldri gøy når noe sånt skjer i et såpass nytt bygg. Det er en utfordring, og det må løses.

Nå står kommunen i fare for å måtte bytte ut hele takkonstruksjonen.

Det var Vennesla Tidende som først omtalte saken.

RÅTNER: Tretaket er i malmfuru, og har lav holdbarhet, ifølge rapporten. Foto: Norsk Treteknisk Institutt

Har vunnet flere priser

Det samme året Kulturhuset ble bygget, ble det hedret med prisen som Årets trebyggeri. Året etter fikk det Statens byggeskikkpris.

Åtte år senere, viser det seg at treverket på taket har sviktet.

Det var under en rutinesjekk i sommer at det først ble mistanke om råteskader. Etter en gjennomgang fra Norsk Treteknisk Institutt, ble skadene bekreftet.

– Kvaliteten er dårligere enn hva kommunen hadde bestilt. Skadene er relativt omfattende, sier Tellef Mykland i Vennesla kommune.

Til sommeren skal kommunen ha en fullstendig gjennomgang av taket.

Under tretaket ligger det et ståltak. Det betyr at det ikke er noen fare for noe mer enn ytre skader.

– Det er sånn sett ingen dramatikk i det, men det er kjedelig at et tak som bare er åtte år gammelt må skiftes, sier Mykland.

NYTT BYGG: Kulturhuset i Vennesla sto ferdig i 2011. Foto: Mads Nielsen / NRK

Reklamasjon

Furuen som ble brukt i taket har ikke god nok holdbarhet, slås det fast i rapporten fra Norsk Treteknisk Institutt.

Det var satt et krav om 90 prosent kjerneved i takbordene. Etter undersøkelsene viste det seg at kun halvparten var av kjerneved.

VEF var hovedentreprenør for Kulturhuset. Daglig leder Rune Carlsen sier til NRK at de har mottatt reklamasjonssaken fra kommunen. Nå venter de på tilbakemelding fra underleverandør Alvdal Skurlag AS.