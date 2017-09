Kronprinsesse Mette-Marit satt i arbeid hos bybonden

– Jeg blir så glad av å være her. Det er helt utrolig at dette finnes midt i byen, og det er et flott tilbud, sa kronprinsessen, tydelig begeistret etter besøket på gården midt i sentrum av Oslo.

I 2016 utlyste Norges Bondelag stillingen som økologisk bybonde i hovedstaden. Valget falt på Andreas Capjon (37), og fredag fikk han altså besøk av selveste kronprinsesse Mette-Marit.

Også ordføreren i Oslo, Marianne Borgen, var med på besøket.

Målet med bybonde-prosjektet er å gi kunnskap om og engasjement for urban dyrking, og mer urbant enn Losæter er det nesten ikke mulig å komme.

Stedet ligger nemlig rett ved operahuset i Bjørvika i Oslo sentrum, og har utsikt rett til næringslivsbyggene i det såkalte Barcode-området i hovedstaden.

Kronprinsesse Mette-Marit besøker bybonden i Bjørvika. Her sammen med barna i Sørenga Barnehage. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kronprinsessen måtte bidra

Selv om Losæter ikke er en gård i tradisjonell forstand, dyrkes det flittig i parsellhagene på området. Tre mål med korn og grønt drives fram med E18 som nærmeste nabo. Det gir omtrent 3 tonn grønnsaker.

– Dem spiser vi stort sett her. Hver onsdag er det åpne Losæter-middager. Da plukker vi mat og lager den sammen og spiser den sammen, forteller Capjon.

Selv om det var et medlem av kongefamilien som var gjest, hadde Capjon de samme reglene for dette besøket som ellers:

– Her må folk være med, brette opp ermene og få litt møkk under neglene, sa han før besøket.

Og kronprinsesse Mette-Marit var ikke vond å be. Hun høstet og spiste grønnsaker rett fra åkeren, og bakte brød sammen med baker Emanuel Rang.

Samarbeidsprosjekt

For bybonde Capjon er det viktigste med prosjektet å gi folk en opplevelse.

– Byfolk skal kunne komme og få opplevelser av hvor maten vår kommer fra. Dette er et sted alle kan være med. Det er en park, så det er et offentlig rom, sier han.

Capjon vil skape et fellesskap.

– Vi samarbeider i ordets egentlige forstand, vi jobber sammen, sier han.

Capjon er ansatt av Norges Bondelag i samarbeid med Bjørvika Utvikling for å jobbe på Losæter. Prosjektet er også støttet av Statens vegvesen, Norgesgruppen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Capjon er den eneste ansatte på Losæter, men flere ulike organisasjoner er tilknyttet prosjektet. Blant annet har en gruppe unge demente laget en sansehage i området, som kronprinsessen også besøkte.

Kronprinsesse Mette-Marit besøker bybonden i Bjørvika. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mokk under neglene

Å gjøre de grå byrommene grønnere er noe av det Capjon mener er viktigst med bybondeprosjektet, og han var storfornøyd med at kronprinsessen valgte å besøke gården hans.

– Det er fantastisk at de vil komme og se på det vi gjør. Vi er veldig stolte av stedet vi har skapt og den saken vi jobber for. At de vil komme hit og løfte det fram syns jeg er fantastisk, sier han.

Attpåtil fikk Capjon kongelig hjelp i åkeren.

– Det er ingen som drar herfra uten møkk under neglene.