Kritisk til KRLE-skisse

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder KrF er kritisk til at kristendommen ikke nevnes i en skisse til ny KRLE-læreplan. Grøvan sier til Vårt Land at elevene må få kunnskap om innholdet i kristendommen. Utdanningsdirektoratet sier det er for tidlig å si hvordan læreplanen blir.