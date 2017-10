Kritikk mot predikant

TV2-journalist Fredrik Græsvik hevder i boken «Dømt til døden i Kongo», at predikant Rune Edvardsen gjorde ting verre for drapsdømte Tjostolv Moland og Joshua French. Det skriver Fædrelandsvennen. Edvardsen mener han gjorde alt han kunne for å hjelpe.